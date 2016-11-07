У большинства украинцев не требовали взятки за лечение в течение последних двух лет – опрос

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса социологической группы "Рейтинг" о состоянии медицинской сферы в Украине.

В свою очередь 59% опрошенных заявили, что чувствовали себя обязанными дать медицинскому работнику не денежный подарок (алкоголь, шоколад, пищу), чтобы отблагодарить за лечение. Лишь треть не испытывали таких обязательств.

Читайте такжеСуд арестовал лиц, обещавших за взятку трудоустроить в НАБУ

Больше всего тех, кто чувствовали обязательства "поблагодарить" врача, на западе и в центре (66%), меньше всего – на востоке (48%).

"Одновременно следует отметить, что на юге достаточно высокий уровень неприятия явления "благодарности" медицинскому работнику: 42% не испытывают никаких обязательств. Более обязанными в отношении подарка врачу себя чувствуют женщины (64%), чем мужчины (53%)", – говорится в сообщении.

Самой распространенной суммой "благодарности", которую требовали за лечение или медицинские услуги, является 100-250 грн (23%). В 16% требовали от 250 до 500 грн, в 14% – 500-1000 грн, в 16% – свыше 1000 грн. Наименее распространенная сумма "благодарности" – до 50 грн (4%).

Лишь 5% заявили, что не давали бы взяток, если бы их попросили заплатить за лечение.

Справка. Аудитория: население Украины от 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 1500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,5 %. Сроки проведения исследования: 13-20 октября 2016 года.