Минюст планирует до конца года полностью обновить состав пенитенциарной службы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр юстиции Украины Павел Петренко сообщил на заседании правительства.

«Мы для себя определили приоритетом до конца этого года провести публичный конкурсный отбор новых сотрудников, не в погонах, а тех людей, которые являются государственными служащими, в эту новую систему», - сказал он.

Петренко отметил, что в течение нескольких месяцев проведено почти 200 конкурсов, а в работе конкурсных комиссий принимали участие эксперты Совета Европы и международных организаций.

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Министр заявил, что на сегодняшний день уже сформировано 70% персонального состава соответствующих департаментов пенитенциарной службы, которые работают в Минюсте.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 18 мая 2016 года одобрил реформу пенитенциарной системы. Реализация реформы пенитенциарной системы позволит перезапустить и построить новую систему исполнения наказаний в соответствии с европейскими стандартами.

Петренко заявлял, что в рамках реформы функции территориальных органов управления ГПтС будут переданы Минюсту.