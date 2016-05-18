Правительство начало реформу пенитенциарной службы

Как передает корреспондент УНИАН, концепцию реформы на заседании правительства представила первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова.

В частности, в рамках данного решения члены правительства приняли два постановления: «Некоторые вопросы оптимизации деятельности центральных органов исполнительной власти системы юстиции» и «О ликвидации территориальных органов управления Государственной пенитенциарной службы и образовании территориальных органов Министерства юстиции».

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Как сообщал УНИАН, в конце минувшего года министр юстиции Павел Петренко среди главных задач ведомства на 2016 год назвал начало реформирования системы исполнения наказаний.

«2016 год станет годом начала реформы пенитенциарной службы», - сказал он.

В частности, по его словам, необходимо законсервировать или ликвидировать ряд тюрем, содержание которых экономически нецелесообразно. Как пояснял Петренко, в Украине - 148 тюрем, рассчитанных на 230 тысяч человек, между тем в местах лишения свободы находятся 70 тысяч, остальные заведения полупустые. Поэтому, считают в Минюсте, нужно провести инвентаризацию и отобрать те учреждения, которые можно быстро отремонтировать, чтобы в них переселить заключенных. Остальные учреждения следует законсервировать, потом через публичные конкурсы продать помещения, и на вырученные деньги построить современные тюрьмы.

Также Петренко заявлял о том, что следует провести инвентаризацию так называемого хозяйственного блока: в системе пенитенциарной службы 100 предприятий - все они убыточные.

Кроме того, как отмечал министр, необходимо изменить структуру пенитенциарной системы, которая до сих пор остается полувоенным правоохранительным органом. «Пенитенциарная служба должна быть гражданским органом, основная цель деятельности которого заключается в перевоспитании, социализации и возвращении к нормальной жизни человека, попавшего за решетку», - подчеркнул Петренко.