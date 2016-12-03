Украина отказалась выплатить компенсацию за возврат самолета "Белавиа" - СМИ

Об этом стало известно из ответа компании на запрос укрСМИ, передает Белорусский партизан.

В сообщении говорится, что свой отказ украинцы мотивируют тем, что компания не была виновником данного происшествия.

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Стоит отметить, что неделю назад руководство "Белавиа" говорило о том, что стороны рассматривают вопрос о размере компенсации ущерба за возвращенный белорусский самолет.

Как сообщал УНИАН, 21 октября Служба безопасности Украины заставила пассажирский самолет компании «Белавиа», вылетевший из аэропорта «Киев» (Жуляны) в Минск, вернуться в Киев.

Причиной действий СБУ было присутствие на борту самолета гражданина Армении Артура Мартиросяна, сторонника антимайдана. Подозреваемого сняли с самолета и обыскали. Борт вылетел в Минск после дозаправки, а мужчину через несколько часов правоохранители отпустили - он прибыл в Минск другим авиалайнером.

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Беларусь на официальном уровне потребовала от Украины извинений и денежной компенсации ущерба.

24 ноября заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности «Белавиа» Игорь Чергинец заявил, что вопрос о выплате компенсации за возвращение лайнера в киевский аэропорт «Киев», находится в стадии проработки.

«Кроме нашей авиакомпании, проблемой плотно занимается МИД Беларуси. Со стороны «Белавиа» «все необходимые условия выполнены, согласована сумма компенсации за возвращение борта», - уточнил представитель компании.

По его словам, также по этому вопросу продолжаются консультации с «Украэрорухом».