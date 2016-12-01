Вблизи берегов Бенина пираты освободили судно с украинцами - МИД

21:17, 01 декабря 2016
Общество
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Граждане Украины - члены экипажа задержанного вблизи берегов Бенина пиратами судна Saronic Breeze находятся в безопасности.

Граждане Украины, члены экипажа Saronic Breeze, находятся в безопасности

Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины в Фейсбук.

«Украинские граждане-члены экипажа находятся на судне в безопасности, их жизни и здоровью ничего не угрожает, пираты освободили судно 30 ноября 2016 года»,- отметили в ведомстве.

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Как сообщал УНИАН, по данным официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, у берегов Бенина, вероятно, было захвачено судно c гражданами Украины и РФ на борту.

По ее словам, судно находилось ранее на рейде в территориальных водах Бенина.

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