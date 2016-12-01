Вблизи берегов Бенина пираты освободили судно с украинцами - МИД
21:17, 01 декабря 2016Общество
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Граждане Украины - члены экипажа задержанного вблизи берегов Бенина пиратами судна Saronic Breeze находятся в безопасности.
Граждане Украины, члены экипажа Saronic Breeze, находятся в безопасности
Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины в Фейсбук.
«Украинские граждане-члены экипажа находятся на судне в безопасности, их жизни и здоровью ничего не угрожает, пираты освободили судно 30 ноября 2016 года»,- отметили в ведомстве.
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Как сообщал УНИАН, по данным официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, у берегов Бенина, вероятно, было захвачено судно c гражданами Украины и РФ на борту.
По ее словам, судно находилось ранее на рейде в территориальных водах Бенина.
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