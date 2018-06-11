Вакарчук: Моя новая музыка не для тех, кому нужно положить ее в рот

Лидер рок-группы «Океан Эльзы», общественный деятель, депутат Верховной Рады VІ созыва Святослав Вакарчук ответил на вопросы УНИАН. МОЯ НОВАЯ МУЗЫКА НЕ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЕЖИТ НА ПЕЧИ, И ЕМУ НУЖНО ПОЛОЖИТЬ ЕЕ В РОТ Святослав, Когда Ваши поклонники уже смогут послушать Ваш новый альбом «Уночі»?

Какого числа, к сожалению, пока не знаю – менеджмент согласовывает последние детали относительно выпуска альбома.

Диск выпускает новая рекординговая компания, основанная нами самими. Вы узнаете, как она называется, когда увидите альбом. Пусть будет маленькая интрига.

В Украине не так много возможностей для качественной дистрибуции. Но мы использовали самую качественную – которая есть в Украине.

Вы лично довольны концертом «Уночі», который прошел недавно в драмтеатре им. Ивана Франко?

Доволен. Рад от того, что нам удался достаточно смелый эксперимент. Смелый с разных точек зрения. Во-первых, неожиданная для многих слушателей «Океана Эльзы» музыка. Во-вторых, абсолютно новая музыка, а это, с режиссерской точки зрения, – очень смело.

Однако не всегда оправданно играть новые песни, поэтому мы в конце не сдержались и дали немножко старых.

Нам до конца не удалось, скажем так, освободиться, потому что новые песни мы впервые играли на публике.

Слышали ли какую-то конструктивную критику?

Критика в данном случае меня не особо интересует. Не потому, что я человек, который не прислушивается к критике, а потому, что это настолько важный в музыкальном и эмоциональном смысле был проект для меня и для всех музыкантов, что любая критика социального характера нас мало интересует. Мы сделали, как нам хотелось. Мы делали это для себя.

Наша критика, как и все в нашей стране, часто страдает комплексом неполноценности – ей очень нужно написать что-то плохое. А когда этого плохого нет, то его выдумывают.

Потому нужно делить все на два или на десять.

Очень хочу, чтобы проект «Уночі» стал определенным импульсом для всех талантливых музыкантов, да и не только музыкантов, в нашей стране. Не бойтесь делать что-то новое и интересное! Настоящие вещи в искусстве всегда найдут свою публику. Моя мечта – чтобы в ближайшем будущем в Украине выходили десятки таких искренних и внеформатных произведений, как «Уночі»! Чем больше деятелей культуры начнут думать не о том, как заработать своим творчеством деньги, а как сделать что-то интересное, заполнить эти огромные «белые пятна» в музыке, искусстве, литературе, – тем скорее ситуация изменится к лучшему.

Будет ли турне по Украине с этим концертом?

Давайте выпустим пластинку и пусть этот концерт покажут по телевидению, люди переварят... тогда будем говорить о туре.

Еще раз повторю, что этот проект не задумывался как бизнес.

Эта музыка прежде всего для тех, кто сам ее захочет искать и слушать, а не для тех, кто лежит лениво на печи, и ему нужно положить ее в рот. Мы просто хотим, чтобы музыка нашла своего слушателя, а слушатель – свою музыку.

Если будет потребность в концертах, то они будут.

Есть идея провести такой же концерт в Москве и других российских городах.

Я ПОЮ НА КОРПОРАТИВАХ ОЛИГАРХОВ? ЭТО ПРЕУВЕЛИЧЕННАЯ И ЦИНИЧНАЯ ФОРМУЛИРОВКА

Насколько мне известно, вы на днях едете в Москву с концертом. А как часто ездите туда выступать?

Как и раньше. У нас регулярно выступления в Москве и Петербурге. Это часть культурного пространства, в котором «Океан Эльзы» известен и где у нас есть много сторонников.

Выступаете ли там на корпоративных вечеринках российских олигархов?

Вы так прямо задаете вопрос. Честно говоря, это немножко преувеличенная, упрощенная и циничная формулировка.

Много есть закрытых концертов, в том числе и Москве, но не нужно их все воспринимать под ореолом каких-то тайных вечеринок олигархов. Нет там каких-то олигархов и отдельно от них – каких-то других людей. Просто есть люди, у которых больше денег, а есть те, у кого денег меньше. Те люди, у которых их больше, имеют больше возможностей. Вот и все.

Лично я ко всем отношусь одинаково, для меня не существует ореола ни слишком богатых людей, ни слишком успешных. Мне важно, чтобы атмосфера, в которой мы выступаем, была адекватна ценностям, которые несу я или «Океан Эльзы».

Потому мы можем как принимать такие приглашения, так отказываться от них. И деньги здесь не имеют никакого значения.

Лидер российской рок-группы ДДТ Юрий Шевчук говорил, что “Океан Эльзы” и ВВ нельзя назвать настоящими рок-группами, потому что, мол, вы на корпоративах развлекаете олигархов, которые зажрались. Он говорит, что ДДТ на это никогда не соглашается... Каждый описывает любое событие через призму собственного виденья или через призму своих комплексов.

Вы говорили, что переживаете переосмысление себя, как человека, а также как артиста. Что Вы похожи на героев Достоевского, Камю. А с какими героями Достоевского Вы себя ассоциируете? Надеюсь, не Раскольниковым? (Смеется.) Я хотел бы сразу поправить, потому что, возможно, не точно высказался, когда говорил об этом.

Я бы не говорил о конкретных героях Достоевского. Ну, не дай Бог, на Раскольникова, Князя Мышкина или братьев Карамазовых. Я скорее имел в виду само настроение самокопания, присущее Достоевскому. Возможно, сюжетно или характерно я не совпадаю с ни одним его героем, но мне близка сама экзистенциальная манера находиться с самим собой в поиске, диалоге. Это я имел в виду. Достоевский – великий писатель. Он сделал литературу до конца честной. До него писали или только красивую правду, или подрисованную полуправду. А он писал правду такую, какая она есть.

Очень люблю читать писателей, которые описывают самих себя. Хороший пример – Герман Гессе. Человек, который практически всю жизнь выдавал на литературном фоне свои сны. Сны, которые он переживал, обсуждал со своими друзьями, психоаналитиками, в частности с Юнгом.

А что сейчас читаете?

Как раз читаю Гессе. Некоторые его повести... Параллельно читаю книгу одного интересного индийского мудреца. Я с ним лично знаком, слушал этим летом его лекции «Потеря человеческого интеллекта». У него есть много интересных вещей, например, он сравнивает людей с животными.

До какой границы дошло Ваше переосмысление себя?

Ну, мы же не на психосеансе. Я не могу вам все рассказать, есть вещи, которые я немного должен оставить при себе.

Не означает ли это переосмысление, что мы больше не увидим Славка Вакарчука как рок-музыканта? Я так понимаю, что Вам уже хочется делать другую музыку? Другую тоже! Я бы так сказал – через запятую. Я не поставил точку на рок-музыке, я поставил запятую. Это значит, что не только я, но и другие музыканты «Океана Эльзы» изголодались по другим стилям, по другому самовыражению.

Мы все сейчас слушаем джаз и классику, не только рок-музыку...

Проект «Уночі» поможет всем по-другому посмотреть и на рок-музыку. Творчество «Океана Эльзы» никто не отменял, думаю, что как только зачешутся руки, мы запишем новую пластинку О.Э., однако уже руководствуясь этим опытом.

КОГДА СЛЫШУ «НАРОДНЫЙ АРТИСТ УКРАИНЫ КИРКОРОВ», ВСПОМИНАЮ КАФКУ, ОСНОВОЙ ТВОРЧЕСТВА КОТОРОГО БЫЛ АБСУРД

Расскажите о своей благотворительности...

Фраза «расскажите о своей благотворительности» сама по себе звучит неискренне. Не в смысле вопроса... просто я бы не хотел об этом говорить. Скажу в двух словах.

Я продолжаю финансировать памятник Ивасюку во Львове. Надеюсь, в ближайшее время мы его закончим. Помогаем детям в разных местах.

Больше об этом не хочу говорить. Те, кому нужно, об этом знают, помощь находит своих адресатов.

Что чувствуете, когда слышите «народный артист Украины Филипп Киркоров»? (Смеется.) Возникают ассоциации с романами Франца Кафки. Основной темой его творчества был абсурд.

А все-таки, справедливо ли было дать ему такое звание? Ну разве можно понятие «справедливость» или «несправедливость», то есть рациональные понятия применять к вещам, которые являются абсурдными?

Влияет ли на размер гонорара за концерт статус народного депутата? Нервов идет больше. Шучу...

Не влияет, конечно.

А вы себе представляете, что должен был бы влиять?

Это какими испорченными мы должны быть, чтобы это серьезно воспринимать...

Я этого никак не представляю, потому что не являюсь ни артистом, ни депутатом... Кстати, никогда не считал себя артистом, всегда считал себя музыкантом. Потому что артист – это тот, кто играет роли. А я не люблю играть роли.

Очень часто те неплохие артисты, которых мы везде видим, называют себя музыкантами. А это уже неправда.

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ПРИХОДЯТ НА ШУСТЕРА, ПОРАЖАЮТ МЕНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИГРОЙ Какие украинские артисты Вам нравятся? У нас много хороших артистов, некоторых из них можно увидеть на театральных сценах. Много артистов можно увидеть по телевизору, особенно в шоу Савика Шустера.

Скажу без иронии – ну разве что с маленькой – люди, которые приходят на политические ток-шоу Шустера, поражают меня своей качественной и профессиональной игрой.

Думаю, что Станиславский бы им поверил. Но в этом наша самая большая беда.

А разве Вас Савик на свои шоу не приглашает?

Приглашает, причем регулярно. Но мне тяжело принимать участие в дискуссии, суть которой – чтобы больше понравиться людям, а не сказать умные вещи.

Об авторском праве. Недавно украинские артисты официально обратились к премьер-министру Юлии Тимошенко относительно нарушения их авторских прав. Руслана говорила, что Вы сначала вроде их поддержали, однако когда дошло до подписания письма, Вы его не подписали. Почему? Разве Ваши авторские права не нарушаются в Украине?

Моя позиция абсолютно понятна и искренна. В Украине проблема авторского права существует, это очевидно. Но неужели вы думаете, что наша власть такая наивная и ничего не видит, что ей просто нужно об этом сказать? А она возьмет и сразу все сделает?

Вообще считаю унизительным, что артисты должны обращаться к власти, которая якобы не видит этой проблемы. Все она прекрасно видит, понимает и осознает.

Я в силу разных обстоятельств, как вы понимаете, значительно глубже знаю эту проблему и больше вижу всех пластов, которые за этим стоят. Потому могу сказать, если бы наша власть хотела, она бы давно этот вопрос решила.

Так что же тогда делать артистам?

Я не делал бы из этого публичных акций, которые, в лучшем случае, приведут к изменению декорации, а в худшем – ни к чему.

Поверьте, работа ведется, и рано или поздно результат будет.

Я не против акции. Но что им прибавит, что с ними буду я?!

На пресс-конференции перед концертом «Уночі» Вас кто-то из журналисток спросил, как кризис влияет на гонорары артистов. А Вы ей немного пренебрежительно ответили – пусть она, мол, с такими вопросами обращается к продюсерам, которые очень любят говорить о гонорарах. Неужели Вас уже не интересует тема гонораров? Вижу, вы стараетесь перевести наш разговор на что-то земное.

Безусловно, в какой-то момент человек понимает, что есть работа, которая дает ему возможность существовать.

В нашей жизни как-то так произошло, когда мы начали заниматься музыкой, не было цели стать известным музыкантом, заработать много денег, нравиться девушкам. Мы просто любили музыку. Деньги мы зарабатывали параллельно с этим.

Я, например, еще со своей командой не обсуждал вопроса, как должна меняться наша экономическая деятельность в связи с кризисом. Ну меня это действительно не интересует.

У нас также нет планов, как мы будем зарабатывать деньги – для нас первична музыка, а также показать себя людям.

КОГДА Я ШЕЛ В ВР, ТО, ВОЗМОЖНО, НЕДООЦЕНИЛ УРОВЕНЬ АБСУРДА Вы шли в политику. Этот парламент абсолютно ничем не отличается от предыдущего... Отличается, в нем Кафки значительно больше.

Возможно, однако по своей сути, он абсолютно не отличается. Когда Вы шли в депутаты, неужели Вы верили, что этот созыв будет чем-то отличаться от предыдущих? Поэтому для чего надо было так демонстративно уходить из Верховной Рады?.. Я бы здесь сразу хотел вас остановить...

Некоторое время определенные парламентские силы имели конкретную цель. Так было в 2002 году, 2004-ом. Эту цель можно было сформулировать и каким-то образом конвертировать ее в конкретное добро для людей. Это – свобода слова, прозрачность в отношениях с властью, право выбора и так далее. Тогда в действительности политическая борьба конвертировалась бы в результаты.

В какой-то момент, возможно, я недооценил уровень абсурда.

Да, честно говоря, я шел туда абсолютно сознательно. Я считал, что большое число новых лиц помогут сдвинуть ситуацию.

Пока еще страна живет не по принципу настоящей, честной, конкурентной борьбы, а по принципу договоренности или недосказанности между тремя ключевыми элитами. По моему мнению, сегодня все зависит только от политической воли, толерантности и степени компромисса лидеров этих трех элит.

Но я увидел, что такая договоренность на горизонте пока не маячит, потому быть частью этого... Это не для таких людей, как я.

Пока там это все будет происходить, я много чего-то хорошего сделаю для страны.

Мне моя мораль не позволяет поливать кого-то грязью. Считаю, если ты с чем-то не согласен и не имеешь возможности изменить ситуацию, то должен просто уйти.

А депутатскую зарплату Вы получаете?

Меня не интересуют на сегодня любые финансовые отношения с Верховной Радой.

Все деньги, которые будут начисляться до моего официального прекращения полномочий, будут переданы на благотворительность.

Что у Вас общего с Оксаной Билозир и Русланой (которые были или являются депутатами)? (Смеется.) Ничего.

Не хотите ли дать другим артистам совет – не ходить в Верховную Раду?

Не хочу. Каждый человек выбирает свою судьбу сам.

И вообще не понимаю разговоров вроде – «кто нужен в парламенте». Даже сама эта фраза – тоже Кафка. Говорят, что нужны профессионалы. А кто такие профессионалы? Это бывшие секретари комсомольских организаций, которые уже восемнадцать лет ведут нас к «светлому будущему»? А может, экономисты, которые вывели Украину на какое-то там 130-ое место?

Думаю, что время таких “профессионалов” скоро закончится.

На каком языке разговариваете дома? По-украински.

МОЯ БОРОДА НЕ СИМВОЛИЗИРУЕТ АБСОЛЮТНЫМ ОБРАЗОМ НИЧЕГО.

Кто для кого протеже – отец для Вас или Вы для отца?

Кроме того, что мы отец и сын, мы являемся настоящими друзьями. Это достаточно редкая ситуация. А друзья – это друзья, а не протеже кого-то для кого-то.

Я счастлив до того момента, когда могу себе позволить давать своему отцу советы.

Нравитесь ли Вы женщинам?

Важно знать не только сам факт, что ты нравишься, а за что именно нравишься.

Если мужчина понимает, что нравится за свой ум или характер, то это всегда приятно. Остальные вещи меня абсолютно не вдохновляют.

Что означает Ваша борода?

Я вообще-то не люблю наголо бриться... Специально бороду я не хотел отпускать, как-то так произошло. Потом решил так немного походить.

Моя борода не символизирует абсолютным образом ничего.

Считаю, что когда человек старается выделиться внешне, у него не остается ничего, чем можно выделиться изнутри.

Кто-то может считать это пресным, но для меня лишний внешний эпатаж - признак внутренних комплексов.

ЖАЛЬ, ЧТО СКРИПКА НЕ РАДУЕТ НАС ТАК, КАК В НАЧАЛЕ 90-Х Общаетесь ли Вы с Олегом Скрипкой? Общаемся на профессиональном уровне, то есть поддерживаем рабочие отношения.

Для меня Скрипка – это эпоха. Я очень любил его раннее творчество. Жаль, что сейчас он нас не радует так, как это делал в начале 90-х.

Однако сейчас он делает прекрасный проект «Країна мрій». Он молодец. Я за него искренне радуюсь.

Разговаривала Оксана Климончук