Новые штрафы: водители осторожнее, инспекторы зажиточнее

Один мой родственник, отличный водитель с 20-летним стажем, сколько себя помню, никогда в жизни не пристегивался. Как говорил, “не имею привычки”. Но 17 ноября 2008 он неожиданно такую привычку приобрел. На мое ироническое: “Что же вдруг произошло?” – недовольно ответил: “А ты будто не слышала о новых размерах штрафов?”

В условиях финансового кризиса в десятеро увеличенные штрафы, как в анекдоте, более похожи не на суммы штрафов, а на телефонные номера. Поэтому водители становятся более осторожными, а инспекторы ГАИ – более придирчивыми.

– Единственное, что я изменил в своем стиле вождение – я стал пристегиваться и меньше разговаривать по мобильному, – делится с УНИАН киевлянин Евгений. – Я сам обращал внимание на то, что большинство людей начинают ездить пристегнутыми. Это только на пользу. Но штрафы не сравнимы с нарушениями.

Возле Национальной филармонии на Европейской площади несет службу сотрудник ГАИ. Мы решили немножко подежурить вместе с ним – посмотреть, как выполняют свою работу инспекторы в условиях новых штрафов. Он заверил, что был бы очень рад присутствию прессы, но по долгу службы не может этого позволить.

– Только с разрешения высшего руководства. Обращайтесь к нашей пресс-службе, – заявил сотрудник ГАИ.

Но анонимно инспектор поделился своими наблюдениями. Он рассказал, что за последние два дня количество нарушений существенно уменьшились, особенно утром. Все водители, как один, ездят пристегнутыми, пытаются придерживаться правил дорожного движения. И до 11 часов не пришлось зафиксировать ни одного нарушения.

– Бывали случаи, когда я вел машину одним локтем, – признается водитель Евгений. – У меня два мобильных телефона. Иногда начинают звонить оба. Одному говоришь подожди, берешь второй телефон, а если при этом курить... В одной руке телефон, веду локтем, отпустил руль, перехватил телефон, переключил передачу и начал дальше движение. Теперь, когда нужно очень срочно позвонить, я аккуратненько беру телефон, прячу его в руке, чтобы инспекторы ГАИ не смогли это снять на камеру, но стараюсь это делать только в крайних случаях.

Звонок по мобильному без соответствующей гарнитуры отныне обойдется нарушителю до 510 грн. Минимальный штраф за нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами будет составлять от 51 до 85 грн. За проезд на запрещающий сигнал светофора с вас взыщут 170–204 грн. А максимальный штраф – за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения – от 2550 до 3400 грн. Новое законодательство усиливает и ответственность пешеходов, которые тоже нередко являются нарушителями.

Доказать вину водителя в совершенном нарушении отныне будет проще. Ведь сотрудников ГАИ укомплектуют почти по последнему слову техники – радарами “Визир” и аппаратными комплексами системы видеонаблюдения. “Визир”, кроме определения скорости движения, может фиксировать сам факт нарушения в режиме фото- или видеосьемки. Аппарат дает возможность приблизить изображение, на котором можно разглядеть регистрационный номер машины. А в трех точках столицы (на проспекте Бажана, на перекрестке улиц Жилянской–Коминтерна и Чорновола–Артема) уже установлены стационарные камеры, которые в автоматическом режиме фиксируют нарушение ПДД, допущенные водителями.

Отныне Евгений не будет рисковать, ведь штрафные санкции - хороший сдерживающий фактор. К введению новых тарифов он готовился тщательным образом и прошлые выходные даже посвятил комплектации аптечки для автомобиля.

Оказывается, аптечки сейчас пользуются безумными спросом. Это подтверждает владелец магазина автозапчастей Юрий Петрович.

– Сейчас у нас настоящий ажиотаж. Чаще всего ищут ремни безопасности, аптечки и огнетушители. Около 50 человек в день спрашивают об аптечке. Если месяц тому назад они стоили 25 грн., то сейчас 65 грн. А главное – их нет.

Юрий Петрович закупает автозапчасти оптом в Харькове на рынке. И говорит, что даже там аптечки приобрести невозможно. Один продавец привез 200 штук, и их сразу размели.

На официальном сайте департамента ГАИ размещена грустная статистика ДТП: за 10 месяцев в 2008 г. было совершено 44 587 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых погибло 6585 человек и пострадало 55437. В большинстве случаев виновниками аварий были водители (36 289 ДТП), из них в нетрезвом виде совершили 2681 ДТП, в которых 370 человек погибли и 3578 пострадали.

“Штрафы – для нарушителей, – говорится в сообщении департамента ГАИ. – Тем, кто уважает законодательство и других участников дорожного движения, бояться нечего. Напротив: повышенные размеры штрафных санкций – на пользу добросовестным водителям. Ведь “наказание гривней”, надеемся, таки остановят безобразия на дорогах, которые творят некоторые лихачи, этим самым подставляя под опасность других участников дорожного движения”.

Новые штрафы – актуальная тема обсуждения для всех водителей. Мы посетили некоторые форумы автомобилистов, в том числе и форум ГАИ.

Вот что пишут украинские водители: “Сегодня в Киеве было спокойно. Большого количества гайцев на дорогах не наблюдалось, манера езды основной массы водителей осталась без изменений. То есть – повороты из какого угодно ряда, стоянка под знаками “остановка запрещена”, вокруг остановок общественного транспорта и непосредственно в “карманах” – все, как всегда. Приблизительно 80% водителей не пристегнуто – когда успевал, обращал внимание... Сам пристегнулся сегодня впервые с 1995 года. Раздражает, давит, затрудняет дыхание и отвлекает от вождения. Перебросил левую руку поверх ремня и так ездил – немного легче. Надеюсь, что нигде в нормативке не прописан точный способ пристегивания ремня безопасности... На Русановский набережной утром – обычный поток встречников и тротуарников, полное отсутствие ГАИ, и толку от нового закона?.. Тяжело будет привыкнуть, когда ездишь на БМВ, например, относительно превышения скорости... Повышение штрафов влечет за собой только повышение взяток и более ничего...”

Средства от уплаты штрафов зачисляются в равных частях в государственный и местные бюджеты. Начальник департамента Государственной автомобильной инспекции МВД Украины Сергей Коломиец прогнозирует, что применение в полной мере нового штрафного законодательства за нарушение безопасности дорожного движения уже в следующем году может принести в бюджет около 2 млрд. грн. Теперь сотрудники ГАИ лишь в течение одного дня 18 ноября составили административных протоколов на общую сумму свыше 1 млн. грн. Нарушители уже выстраиваются в очереди в Сбербанке.

В целом, по информации департамента связей с общественностью МВД, 18 ноября сотрудники ГАИ зафиксировали 7 тыс. 870 нарушений Правил дорожного движения, из которых 3 тыс. 791 (48%), – грубые нарушения, которые могли привести к дорожно-транспортным происшествиям с тяжелыми последствиями. Это – управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии, нарушение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал регулировщика или светофора, нарушение правил обгона, проезда перекрестков, остановки и стоянки.

Между тем, в департаменте связей с общественностью отмечают, что из-за новых штрафов в Украине с прошлых суток наблюдается уменьшение аварийности. В частности, количество ДТП с потерпевшими уменьшилось почти на треть. В ДТП на 64% меньше погибло людей и на 33% меньше травмированы по сравнению с соответствующим периодом времени прошлого года.

Анна Ященко