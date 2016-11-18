"Ватный" скандал: студентку МВД уличили в симпатии к боевикам "ДНР" (фото)

Фотографии девушки, подтверждающие ее симпатию к террористам "ДНР", показал на своей странице в Facebook пользователь Евгений Агапов.

"Помогите ватке из Донецка стать популярной. Ватка учится в Киеве, диплом "дыныры" не хочет", - прокомментировал он скриншоты фотографий Виктории Киеселевой.

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По словам прежних знакомых Киселевой, она несколько лет назад резко оборвала старые связи, передает "Обозреватель".

На вопрос о том, замечал ли знакомый Киселевой за ней какие-либо склонности к сепаратизму в период их общения, тот ответил следующее: "Вы так говорите, как будто это какие-то психические отклонения, чтобы их можно было продиагностировать".