Бывший ФСБшник Богданов заявил, что будет работать в пресс-центре СБУ

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я очень устал и отхожу от спецоперации. В дальнейшем мне выпала, кроме моей идеи кормить людей, поработать на безопасность Украины в пресс-центре СБУ. Я согласился и подаю документы", - написал он.

Также он пообещал, что книга о его истории и реальности ФСБ обязательно выйдет в свет.

Читайте такжеПерешедший на сторону Украины бывший ФСБшник Богданов рассказал подробности своего похищения (видео)Как сообщал УНИАН, к столичным правоохранителям обратились друзья и знакомые Богданова и заявили, что последний раз общались с ним 12 ноября. С того времени на связь он не выходил. Полиция открыла уголовное производство по факту исчезновения Богданова по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

18 ноября Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и Генеральной прокуратурой предотвратила вторую попытку похищения и убийства бывшего сотрудника ФСБ РФ, а ныне участника АТО Ильи Богданова.