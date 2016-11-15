Мероприятия "Евровидения" на Софийской площади проводить не будут

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Алексей Резников.

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“Никаких событий, никаких официальных мероприятий Евровидения-2017 на Софийской площади и на территории Софийского историко-архитектурного заповедника не будет проводиться”, - заверил он.

Резников сообщил, что на прошлой неделе состоялось заседание наблюдательного совета Европейского вещательного союза относительно проведения Евровидения-2017 в Киеве, во время которого были даны определенные указания по проведению этого мероприятия.

Резников отметил, что по состоянию на сегодняшний день уже четко установлено место проведения Евровидения - арена будет в Международном выставочном центре возле метро “Левобережная”. Там будет размещен пресс-центр, в работе которого, как ожидается, примут участие около 1500 журналистов со всего мира, прежде всего Европы. “Церемония торжественного открытия, размещение еврогородка, размещение евроклуба, церемония закрытия на сегодняшний день еще не определены. Окончательное решение будет принимать Европейский вещательный союз”, - сказал Резников.

Он также сообщил, что рассматривается возможность создания еврогородка на Крещатике - на отрезке от улицы Богдана Хмельницкого до здания филармонии. Он также не исключил, что церемония открытия Евровидения-2017 состоится возле Мариинского дворца. Кроме того, ожидается, что в конце января состоится церемония торжественного вручения символических ключей Евровидения, когда мэр города Стокгольма, который проводил Евровидение-2016, будет передавать их городскому голове Киева Виталию Кличко. Резников предположил, что это событие состоится в колонном зале КГГА. “Это будет первое официальное событие Евровидения-2017, которое будет транслироваться на все страны, которые смотрят Евровидение, а это около 200 млн телезрителей”, - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Украина получила право принимать международный песенный конкурс "Евровидение-2017" после того, как украинская певица Джамала победила на этом конкурсе в 2016 году в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа.

8 августа Кабмин выделил на проведение «Евровидения-2017» 450 млн грн. В 2017 году песенный конкурс состоится в столичном Международном выставочном центре на Левом берегу.