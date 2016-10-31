Евровидение-2017 в Киеве: в конкурсе примут участие 43 страны, среди них есть и Россия (список)

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мероприятия.

Список стран включает Румынию и Португалию, которые не принимали участия в прошлом году. Австралия в третий раз примет участие в Евровидении. Однако Босния и Герцеговина будут отсутствовать в 2017 году.

Полуфиналы запланированы на 9 и 11 мая, финал состоится 13 мая 2017 года.

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Список стран, которые будут представлены на Евровидении-2017:

Албания

Армения

Австралия

Австрия

Азербайджан

Беларусь

Бельгия

Болгария

Хорватия

Кипр

Чешская Республика

Дания

Эстония

Финляндия

Франция

Германия

Грузия

Греция

Венгрия

Исландия

Ирландия

Израиль

Италия

Латвия

Литва

Македония

Мальта

Молдова

Черногория

Нидерланды

Норвегия

Польша

Португалия

Румыния

Россия

Сан-Марино

Сербия

Словения

Испания

Швеция

Швейцария

Украина

Британия

Украина получила право принимать международный песенный конкурс "Евровидение-2017" после того, как украинская певица Джамала победила на этом конкурсе в 2016 году в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа.

В 2017 году песенный конкурс "Евровидение" состоится в киевском Международном выставочном центре на Левом берегу.