Как я искала строителей на “бирже труда”

Через полчаса общения безработное племя начало со мной кокетничать. Мужчина с тяжелым похмельным амбре выдал: “Я как раз такую ищу дєвушку, как вы...” Репортаж В столице, как известно, замерли почти все стройки. Газеты сообщают о ежедневных выплесках рабочей силы на рынок труда. Появляются слухи о переполненных площадях, на которых собираются строители. Мы решили пройтись по местам найма строителей и выяснить, подешевели ли их услуги.

Теперь я примерно представляю, как выглядел наем работников во времена Великой депрессии в США. На киевском железнодорожном вокзале, рядом с выходом из метро, мне не удалось спокойно постоять и пяти минут.

Однако, думаю, американские рабочие, в поисках работы, приходили на строительства и в доки трезвые и гораздо меньше перебирали харчами. Это пришло на ум сразу же, едва я пришла на Привокзальную площадь – место найма самой дешевой в столице рабочей силы. На нее в Киеве самый большой спрос.

Площадь напоминала барахолку советских времен. Стоило мне задержаться на этом пятачке, как меня обступили помятые лица мужского пола, «благоухающие» перегаром и давно немытым телом. На лицах читалось одно желание – как можно скорее опохмелиться.

Я спросила – кто здесь ищет работу. Они сразу засыпали меня вопросами: «А что вы предлагаете?»

Меня раздирали противоречивые чувства: с одной стороны, мне стало жаль, что на самом деле у меня нет них работы. С другой – понимала, что даже если бы и имела ее, то никогда бы не пустила таких людей к себе в дом.

Впрочем, и на таком общественном дне случаются интересные персонажи. Опрятных и трезвых ребят на этом пятачке – процентов десять. Ко мне подошел мужчина вполне приличной внешности: постриженный, выбритый, в кожаной куртке. Представился Владимиром. Узнав, что мы журналисты, охотно о себе рассказывает:

– Сам я родился в Черкасской области, 15 лет сидел в тюрьме. Освободился в 2006 году. Родители умерли, брат в Москве, сестра бросила меня на произвол судьбы. Нет ни дома – ничего. В том городе, где я родился, начальник милиции меня выгнал из города. Сказал, что паспорт мне никто не даст. Я два с половиной года не могу сделать себе паспорт. Хожу здесь ежедневно ищу работу.

Однако меньше, чем за 150 гривен в день Владимир работать не соглашается, потому что за проживание на вокзале тоже нужно платить.

– Живу на вокзале – в платном зале. Плачу семь гривен в сутки. Можно и помыться здесь – душ стоит 15 гривен.

От своих «коллег» он держится в стороне, потому что, в отличие от них, не употребляет алкоголя.

– Преимущественно мужики живут тоже здесь – на вокзале. С самого утра они все пьяные.

Владимиру часто приходится сидеть без работы, бывает и по два-три дня. – Работа в Киеве есть, но по большей части работодатели пытаются обмануть. – продолжает он. –Забирают паспорт (если он есть) и денег не платят. Потому на вокзале много людей без паспортов, фактически все.

– Есть здесь и такие, кто попродавали свои паспорта за кредиты. Бывало, подходит мужчина и спрашивает: «У тебя паспорт есть?» – «Есть». – «Ну так пошли возьмем кредит, разделим поровну». Потом за тот кредит сидят в тюрьме, – рассказывает Владимир.

Но никто не хочет продавать себя дешевле, чем за 150 гривен в день! Говорят, «нет смысла тратить силы, потому что 50 гривен нужно только на то, чтобы покушать».

– Я на разных строительствах работал, даже министерство финансов строил в прошлом году, – пересказывает Владимир свое «резюме». – Приходят из солидных строительных фирм нас нанимать. Обычно, прорабы обманывают мужиков. Например, они сделали какую-то определенную работу, фирма полностью рассчиталась с прорабом, а он отдает им только половину обещанных денег.

Где-то через полчаса безработное племя начало со мной кокетничать. Мужчина с тяжелым похмельным амбре, пытаясь притронуться ко мне, выдал:

– Я как раз такую ищу дєвушку, как вы...

Однако его ухаживания прервал реальный работодатель. Он внезапно появился посреди толпы, и все ринулись туда. Поговорил с рабочими, но не нанимать никого не захотел. Мы познакомились. Николай рассказывает:

– Они хотят, чтобы их накормили, дали место переночевать и еще и приличную зарплату требуют. А до вечера они могут напиться – видите, с самого утра уже все синие. (Еще как вижу). Здесь три-пять процентов нормальных людей, а остальные – алкашня. Предлагаю от 3 до 5 тысяч гривен в месяц. Это нормальная зарплата, но они на это не идут! Кроме того, что я их обеспечиваю жильем и питанием.

– Сложно ли найти подходящих работников?

– Нетрудно. Но они неделю поработают, в конце недели деньги получат и убегают. Раньше я нанимал без паспорта, а теперь беру в залог паспорт. Бывает какую-то работу сделают, но больше навредят, сломают инструменты или украдут болгарку – а она же дорогая.

Сбоку рабочие комментируют:

– Болгарка стоит 1500 гривен, а можно продать за 500!

Работодатель не хочет, чтобы его фотографировали, говорит он известный человек, специально даже оделся так, чтобы не привлекать внимание.

– Однажды взял какого-то на работу, – рассказывает он, – говорю ему: «Я пойду по материалам, а ты работай». Прихожу, нет ни его, ни инструментов...

Чуть позже знакомлюсь с Ириной Григорьевной или, как ее здесь называют, “бригадиршей”. Она бывшая медработник, имеет 45 лет стажу, получает пенсию 650 гривен. Потому вынуждена работать эдаким посредником между этой рабочей силой и работодателями. Занимается Ирина Григорьевна этой деятельностью с 2000 года.

– Сюда приезжают люди со всей страны, – рассказывает она. Есть также из России, Молдовы, Беларуси, Азербайджана, Армении. На этом пятачке они собираются и ожидают работы. Ко мне поступают конкретные заказы от фирм, я их свожу с потенциальными работниками, получаю комиссионные. Но посмотрите только, сколько здесь людей! Вокзал превратили в бомжатню... Само собой, что работодатель требует паспорт, потому что они напьются до конца рабочего дня, покрадут все, что плохо лежит – и ищи ветра в поле. То, что я делаю, – страшная карма. По-видимому, в прошлой жизни была путаной.

Пока мы разговаривали, бригадиршу обступило человек пять в поисках работы.

Мы решили поискать более дорогую, но более респектабельную рабочую силу. Знаем, что такая своеобразная «биржа» функционирует на Окружной – там, где «обойный рынок». Рабочие дислоцируются на автобусной остановке. Каждый держит табличку, на которой написан перечень услуг, которые может предоставить соискатель работы. Например: «Плитка, ламинат» или «Обои, штукатурка». Здесь можно нанять и электрика, и сантехника, и мастера на все руки.

Общаются они охотно, однако демонстрируют эдакое отношение свысока – дескать, это вам не какие-то алкоголики с вокзала.

Рабочий Сергей из Днепропетровска так описывает свою работу:

– Вот подъезжает крутой на джипе, ему нужно подключить какой-то провод – то есть ничего сложного. Но ему лень самому лезть. Я ему говорю: 50 долларов, иначе смысла нет. Он дает, а работы меньше чем на полчаса. Там даже ты могла бы разобраться. Ему просто лень, потому что живот мешает. А если на целый день работы, я беру минимум сто долларов, а то и триста.

Сергей и его жена клеят обои. Недешево – минимум четыре доллара за метр квадратный без штукатурки и «уголков» – причем за большие объемы работ. А если клеить обои на небольшой площади, то берут больше.

Я знаю, что это достаточно дорого, потому что именно в этот день моя коллега нашла значительно более дешевых опытных и трезвых мастеров по объявлению в газете

Народ на «обойном рынке», невзирая на кризис, пока еще почти не торгуется, настаивая на своей цене. Они не любят посредников и терпеть не могут прорабов.

– Как только приходит прораб, мы говорим ему «до свидания», бери шпатель и сам работай, – рассказывают две женщины-маляра.

Они признались, что работы не было уже с начала сентября. Потому все же готовы скостить цену.

Но, скажем, комнату за четыре тысячи гривен штукатурить отказываются. И это за неделю работы! Говорят, что «вредно дышать химией», потому хотят больше.

Таких «бирж», как на «обойном», в столице, по словам рабочих, минимум пять. И на каждом из них ежедневно растет число людей, предлагающих свои услуги. Бесспорно, за месяц-другой кризис сделает свое дело, и в стране подешевеет не только жилье, но и его ремонт.

Ксеня Лесив