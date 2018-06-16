Украинские миротворцы: на страже чужого мира во время войны на Родине

На заседании Совета безопасности ООН 7 ноября министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что наша страна придает огромное значение миротворчеству ООН, так как это одна из ключевых задач организации. «Украина - одна из ведущих стран в Европе, которая предоставляет свой миротворческий контингент в операциях ООН по поддержанию мира, и мы гордимся этим вкладом в важную работу Организации. Несмотря на продолжающуюся агрессию России против Украины, мы продолжим активное участие в миротворческой деятельности ООН», - сказал Климкин.

Действительно, украинские миротворцы, по данным Минобороны, приведенным в официальном ответе ведомства на запрос УНИАН, начиная с 1992 года – момента отправки первого украинского батальона под эгидой ООН в Сараево – добились вхождения Украины в топ-4 сильнейших европейских стран, которые предоставляют миротворческий контингент (после Италии (1114 миротворцев), Франции (867), Испании (613)).

На страже чужого порядка

В Минобороны сообщили, что на сегодня Вооруженные Силы Украины принимают участие в 10 международных операциях по поддержанию мира и безопасности под руководством ООН, НАТО и в составе совместных миротворческих сил: в миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго, Либерии, операции ООН в Кот-д'Ивуаре, миссии ООН в Республике Южный Судан, в числе временных сил ООН по обеспечению безопасности в Абьей, миссии ООН в Косово, силах ООН по поддержанию мира на Кипре, операции НАТО в Косово, тренировочно-совещательной миссии НАТО «Решительная поддержка» в Исламской Республике Афганистан и совместных миротворческих силах в зоне безопасности Приднестровского региона Республики Молдова.

По состоянию на сентябрь 2016 года, в этих миссиях задействованы 269 офицеров ВСУ и 237 военнослужащих по контракту рядового, сержантского и старшинского состава, из них 22 военнослужащих выполняют задачи на должностях военных наблюдателей в составе миротворческих миссий под руководством ООН.

Содержание миротворческого контингента – дело не из дешевых. В 2014 году на эти цели из госбюджета было направлено около 340 млн грн, в 2015 году - 520 млн грн. Правда, Секретариат ООН компенсирует эти затраты: в 2014 году было выплачено около 406 млн грн, а в 2015 году – около 830 млн грн. Сумма возмещения превышает вложения, т.к. в нее вносится дополнительно коэффициент на восстановление украинской техники после использования в составе миссий ООН.

Участие Украины в операциях под руководством НАТО (национальный контингент в Косово, Сербии, национальный персонал в составе тренировочно-совещательной миссии в Афганистане) Альянсом не возмещается. А данные о бюджетных затратах на миссию под эгидой НАТО не обнародуются. Но, судя по зарплатам наших военнослужащих – в месяц от 1860 до 2710 долларов для рядового и сержантского состава, от 2850 до 3300 долларов для старшего офицерского состава, это стоит налогоплательщикам немалых средств.

Помимо военнослужащих, в миротворческих миссиях задействована и отечественная боевая техника, которой так часто не хватало в зоне АТО. По данным Минобороны, сейчас в составе национальных контингентов находятся 4 боевых вертолета Ми-24, 10 транспортных вертолетов Ми-8, 1 БРДМ (бронированная разведывательно-дозорная машина), 94 единицы автомобильной техники и 40 прицепов. Вся техника – в технически исправном состоянии. Ее ремонт и модернизация осуществляются на украинских госпредприятиях за бюджетные средства, но, повторимся, коэффициент на восстановление техники заложен в сумму возмещения за ее использование со стороны ООН.

Стоит отметить, что, по информации Минобороны, в декабре 2014 года в рамках сокращения миссии в Украину были возвращены 34 единицы автотехники и 3 прицепа из состава национального контингента многонациональных сил в Косово и Сербии.

Кроме того, в течение 2014 - 2016 годов был сокращен 56-й отдельный вертолетный отряд миссии ООН в Либерии. В Украину было выведено 3 боевых вертолета Ми-24, 2 транспортных вертолета Ми-8, 14 автомобилей и 3 единицы бронетехники. И до конца ноября планируется вернуть в Украину еще 1 транспортный вертолет Ми-8.

На вопрос УНИАН – будет ли эта техника использоваться в зоне АТО, в Минобороны ответили: «В случае необходимости…».

Вернуть свое и своих

А можно ли будет «в случае необходимости» - в качестве существенного подкрепления для фронта (в силу полученного в «горячих точках» опыта) - вернуть на Родину и миротворцев? Какова процедура вообще и нужно ли это?

Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский считает, что рассматривать вопрос возвращения в страну украинских миротворцев нужно согласно обстановке и в каждом отдельном случае, по принципу «case by case». В частности, он привел пример Грузии, когда во время конфликта с Россией страна вернула своих миротворцев. «Это были боевые подразделения, у нас боевых миротворческих подразделений, как таковых, нет. У нас есть вертолетные отряды, и об их возвращении можно говорить. Но нужно это было делать еще в 2014 году. Сейчас это не изменит ситуацию», - отметил он.

Помимо этого, по его словам, чтобы вернуть миротворцев, «нужно уведомить СБ ООН, конкретно департамент, который занимается миротворческими миссиями». «Это достаточно сложная процедура. Если этим заниматься, то нужно делать заранее», - пояснил Сунгуровский.

Если же говорить о возвращении миротворцев как обучающего контингента, то в таком виде Украина в них, по мнению военного эксперта Сергея Згурца, не нуждается. По его словам, эти специалисты необходимы для контроля границы, для противостояния незаконному перемещению российской техники и вооружения на территорию Украины. Но вернуть их на Родину вряд ли удастся.

«Миротворцы как обучающий контингент нам не нужен, у нас хватает своих военных, приобретенного ими опыта в боевых действиях против Российской Федерации. А вот если миротворцы станут на границе и будут препятствовать перемещению техники и вооружения со стороны России, то я буду это приветствовать. Но такое решение должно быть принято на уровне ООН. Россия его, естественно, заблокирует, и поэтому появление миротворцев в зоне разграничения очень маловероятно», - говорит Згурец.

Дело в том, что Россия, как один из пяти постоянных членов Совета безопасности ООН, обладает правом вето. Наряду с Великобританией, Китаем, США и Францией, РФ может отвергнуть любое решение ООН, вне зависимости от уровня его поддержки другими странами. Кстати, верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн выступил за ограничение права вето постоянных членов Совбеза ООН относительно вопросов военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида. Но США и Россия высказались против.

Сил достаточно и без миротворцев

Не так давно в Украине завершилась шестая волна демобилизации - увольнения в запас граждан, призванных на военную службу в 2014-2015 годах для защиты страны от агрессии России, спровоцировавшей военный конфликт на Донбассе. И в Минобороны считают, что в новой волне мобилизации необходимости пока нет. Говорил об этом и президент Петр Порошенко: «Как верховный главнокомандующий я не планирую пока объявлять седьмую волну мобилизации. Мы не будем забирать рабочих с производственных предприятий…». Альтернативу и оборонное ведомство, и глава государства видят в воинах-контрактниках и добровольцах.

Згурец считает, что с точки зрения нынешней ситуации такой подход является обоснованным. «Министерство обороны уверено, что угрозы пока нет, поэтому и закрываем проблему личного состава ВСУ контрактной службой», - сказал он.

По мнению Сунгуровского, седьмая волна мобилизации возможна в случае возобновления Россией масштабной агрессии, но мобилизация будет совсем иной, чем предыдущие. «Сейчас Вооруженными силами, по их уверению, создан достаточный резерв обученных военнослужащих. То есть, сейчас дополнительная мобилизация не требуется. Единственное, что есть – очередной этап призыва», - отметил эксперт.

Действительно, с начала года на военную службу по контракту привлечено свыше 50 тысяч человек. Как заявил в комментарии СМИ первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак, это дало возможность укомплектовать все воинские части, которые проходят соответствующий уровень подготовки на полигонах, а далее по плану Генштаба ВСУ будет осуществляться ротация в зоне АТО.

Что касается призывников, то, по данным Минобороны, в ходе осенней кампании планируется призвать около 14 тысяч военнослужащих срочной службы. В ведомстве заверяют, что все они будут служить в пунктах постоянной дислокации своих частей и их не станут привлекать к выполнению боевых задач.

Как бы там ни было, зная, на что способен враг, исключать появления новых горячих точек на востоке не приходится. Тем более, что, по данным украинской разведки, Кремль продолжает создавать полномасштабную группировку на границе с Украиной, перетягивая все больше техники и вооружения. Поэтому в то время, когда участники «нормандской четверки» обсуждают вероятность работы на востоке Украины полицейской миссии ОБСЕ, ничего не мешает нам параллельно заранее озаботиться о возможностях возвращения своих «командированных» воинов.

Нана Черная