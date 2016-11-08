Правоохранители задержали бывшего ГРУшника и его подельников, которые похитили человека

Нацполиция задержала бывшего сотрудника ГРУ РФ, который вместе с подельниками похитил человека и требовал выкуп.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель начальника Нацполіції Вадим Троян.

Согласно его сообщению, злоумышленники требовали выкуп в размере полумиллиона долларов.

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"Только по горячим следам задержали группу похитителей человека. Сегодня утром преступники, переодетые в форму сотрудников Службы безопасности Украины, похитили директора строительной компании и требовали за него 500 000$ выкупа. Потерпевшего пытали и надели на голову полиэтиленовый пакет", - сообщил Троян.

Как отметил заместитель начальника Нацполіції, самому младшему злоумышленнику 20 лет.

«Другой член банды - бывший сотрудник ГРУ РФ, служил в "горячих" точках. У задержанных изъято автоматическое оружие», - сообщил он.

Напомним, сегодня в Харькове очевидцы заявили о похищении человека в студгородке. Сейчас эта информация проверяется.