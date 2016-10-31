Разоблачение "газовой схемы" Онищенко: НАБУ обнаружило у беглого нардепа греческий паспорт
Детективы НАБУ выяснили, что у Онищенко есть частный самолет, на котором он может беспрепятственно путешествовать с украинским и греческим паспортом, постоянно меняя место своего пребывания.
Об этом идет речь в определении Соломенского районного суда Киева от 19 октября.
Где в настоящее время находится политик, в НАБУ не знают.
Согласно документу, следователи обратились в суд с ходатайством о заочном аресте депутата с альтернативой залога в 1,6 млрд грн.
Постановлением детективов от 17 октября Онищенко объявлен в международный розыск.
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В Украине нардепа подозревают в организации коррупционной схемы по хищению газа.
Ранее НАБУ и САП разоблачили организованную преступную группу, которая причинила государству ущерб в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ОАО "Укргазвыдобування". Как заявили правоохранители, согласно доказательствам, полученным в ходе досудебного расследования уголовного производства, организатором коррупционной схемы является народный депутат Александр Онищенко, которого Верховная Рада 5 июля лишила неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест.