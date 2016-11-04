В Николаеве начался суд над мажорами, которых не осмелилась задержать полиция

Слободяник сказал, что признает частично свою вину - признает хулиганство, но не сопротивление полиции. Симов отказался отвечать, признает ли он свою вину, сославшись на норму Конституции Украины, сообщает Преступности.нет.

Потерпевший таксист заявил, что не имеет претензий к Симову и Слободяннику, нанесенный ущерб ему возместили.

На суд не явилась потерпевшая патрульная Инна Баханюк, которая пыталась остановить Слободянника в момент преступления. Прокурор сказал, что сначала надо допросить Баханюк, а потом переходить к следующим доказательствам. В связи с этим суд перенесли на 16 ноября.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 августа в Николаеве Симов и его друг в состоянии алкогольного опьянения напали на таксиста, а затем на других людей. Дебоширы оскорбляли сотрудников полиции. Одного из нарушителей порядка заковали в наручники и увезли в отделение, Симову разрешили поехать туда на своем Mercedes. События запечатлел на видео пользователь LEX STORM - в отделении полиции Симов пытался заставить его удалить видео, ранее его друг напал на него. Видео приобрело большой резонанс в интернете. Пользователи обвинили полицию в неспособности справиться со злостными правонарушителями.

После инцидента троих николаевских патрульных уволили за бессилие в конфликте с "мажорами", еще одного понизили в должности, а четверо отделались дисциплинарным взысканием.

Как сообщил ранее глава совета волонтеров при Минобороны Давид Арахамия, уроженец Врадиевки Симов "торгует кондитеркой в городе только номинально, основные деньги заработал на контрабандной перевозке товаров из Крыма и в Крым".

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