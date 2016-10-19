В СБУ рассказали подробности о тернопольском военном комиссаре-взяточнике

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Службы безопасности Украины, правоохранители задержали полковника в рабочем кабинете во время получения части обещанного вознаграждения в размере 66 тыс. грн.

Военная прокуратура расследует уголовное дело по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).

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Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, вчера правоохранители задержали по подозрению в получении взятки военного комиссара Тернопольского областного военного комиссариата.

Генштаб ВСУ назначил по данному факту служебное расследование.