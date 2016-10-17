Прокуратура начала расследование задержания пятерых крымских татар 12 октября

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Автономной Республики Крым.

«Установлено, что 12.10.2016 представители незаконно созданного на территории АР Крым органа, так называемой «ФСБ РФ», с применением физического насилия провели неправомерные обыски в 7 домах крымских татар, в связи с их участием и сотрудничеством с международной политической организацией «Хизб ут-Тахрир». В дальнейшем неустановленными вооруженными силовиками были задержаны пятеро крымских татар и помещены в изолятор временного содержания одного из незаконно действующих отделений полиции», - говорится в сообщении.

По данному факту прокуратурой АР Крым начато досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. 146 (незаконное лишение свободы) и ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с проведением 12 октября оккупационными властями Крыма серии обысков в домах крымских татар и последующим арестом 5 активистов, а также призвало международное сообщество усилить давление на РФ с требованием прекратить преследования.

В заявлении, в частности, речь шла о неправомерном задержании и последующем аресте пяти граждан Украины: активистов крымскотатарского сообщества Теймура Абдуллаева, Узеира Абдуллаева, Айдера Салединова, Эмиля Джемадинова и Рустема Исмаилова.