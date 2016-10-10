На повестке дня встречи Олланда и Путина должен быть вопрос Сущенко - Фейгин

Об этом адвокат сказал в эфире канала "112" после посещения Сущенко в СИЗО.

Фейгин отметил, что "ближайший визит Путина к Олланду 19 октября, если он все-таки состоится, должен в своей повестке иметь в обязательном порядке вопрос о Романе Сущенко".

"Он аккредитован был при ряде ведомств и министерств, и при Елисейском дворце в Париже, будучи иностранным корреспондентом украинского издания. Поэтому его судьба должна волновать президента Олланда, который также будет еще до визита Путина в Париж выступать в ПАСЕ", - сказал адвокат.

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Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября задержала Сущенко в Москве, объявив его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения, представляющие государственную тайну, о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации". Возбуждено уголовное дело по статье "шпионаж". Суд в Москве постановил арестовать журналиста до 30 ноября. Все суды по делу Сущенко состоятся в закрытом режиме.

МИД Украины передал первому секретарю посольства РФ в Украине Ивану Заворину ноту протеста в связи с незаконным задержанием Сущенко.

8 октября источник сообщил УНИАН, что Россия намеренно изолирует Сущенко, допуск консула Украины к нему назначен на 14 октября. Сущенко рассказал журналистам "Новой газеты", посетившим его в СИЗО, что сутки после задержания ему не давали пить и есть.