Нидерланды призвали Россию к сотрудничеству в расследовании катастрофы MH17 – МИД

Так прокомментировал министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс визит "на ковер" в российский МИД посла в Москве Рене Джонс-Босс, передает Радио Свобода.

"Мы использовали эту беседу для того, чтобы в очередной раз призвать Россию к сотрудничеству, чтобы достичь цели, которую установило международное сообщество и к которому присоединилась и Россия в рамках ООН", – заявил министр.

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По словам министра, Москва в течении разговора утверждала о якобы отсутствии надлежащего процесса расследования, его объективности и открытости. Но, добавил он, несмотря на эту критику, Россия якобы готова предоставить Совместной следственной группе свои данные, и "это будет видно следующими неделями".

Кундерс подчеркнул: важно, чтобы независимое расследование, которое осуществляет Совместная следственная группа, происходило без политического вмешательства. Поэтому ставить под сомнение профессионализм и честность прокуратуры, что также дискредитирует работу группы, неправильно, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 3 октября посол Королевства Нидерландов в РФ Регина Джонс-Бос прибыла в МИД РФ, куда была вызвана по делу о крушении малазийского Boeing МН17 в небе над Донбассом в июле 2014 года.