Балаян возбудился от Савицкого, а Ибрагимбеков - от Балаяна

Роман Балаян опять снимает, а Олег Янковский снова летает.

Да, украинский режиссер Роман Балаян снял новый фильм. Свое новое психологичнодраматическое творение под названием «Райские птицы» Роман Балаян представил на Московском международном фестивале. Лента принимает участие в конкурсной программе.

- Когда прочитал книжку Дмитрия Савицкого «Вальс для К», то возбудился, - именно так, по словам Романа Балаяна, воспитанника Сергея Параджанова, началась история создания очередного фильма с верным другом Романа Гургеновича Олегом Янковским.

Действие фильма разворачивается в СССР в начале 1980-х годов. Слушать зарубежные радиостанции запрещено, выражать свое мнение в присутствии посторонних людей - опасно. Каждый стук в дверь заставляет вздрагивать. Слова правды звучат только на кухнях за зашторенными окнами и пробиваются в машинописных книгах «самиздата». Их передают тихо, медленно, только проверенным друзьям, опасаясь преследований. КГБ прослушивает телефоны, следит за «неблагонадежными» и планомерно, шаг за шагом, уничтожает все побеги инакомыслия. Главным героям надлежит выступить против антигуманной государственной машины, поставить на кон свою жизнь и довести, что на пути к настоящей свободе остановить человека не в состоянии никто и ничто.

«Райские птицы» - это название фильма и это главные герои ленты Янковский - Коля и Оксана Акиньшина - Катя. Они летают, летают по-настоящему. Коля двадцать лет учился летать. Его мечтой было полететь в Париж.

В ленте Янковскому за семьдесят, а Акиньшиной - еще нет двадцати. Они любовники. Это он ее научил летать. Для героев полеты имеют уже очень символическое значение - это свобода во всем, особенно в сексе. Акиньшина - Катя каждый раз во время оргазма взлетает.

- Думаю, Оксана освободилась от многого, поэтому она балдела по-хорошему. Было два освобождения: физическое, моральное, - говорит о своей героине режиссер.

Кто-то скажет - какая-то бессмыслица, или, в лучшем случае, фантастика от Балаяна! Нет, это не фантастика и не бессмыслица, а реалии Советского Союза. Когда душу человека хотели замкнуть, а она не поддавалась, она рвалась лететь. И Роман Гургенович дает эту возможность своим героям.

Роман Балаян позже скажет:

- Для меня важно только одно - многие люди бывшего Советского Союза, которые сейчас недостаточно обеспечены в финансовом плане, хотят вернуться назад в Союз. И мне грустно за этих людей. Мы, творческое население, когда-то очень страдали. Цель моего фильма - сделать так, чтобы ни одному человеку больше не хотелось возвращения назад.

Сценаристом фильма стал Рустам Ибрагимбеков.

- А меня возбудил Балаян, говорит он, - уже в четвертый раз. Позвонил мне, сказал: «Там летают, кажется, ничего». Я прочитал книгу, заинтересовался. Проза - прекрасная, создавалось впечатление натуральности, то есть несмотря на фантастичность событий, я отнесся к прочитанному как к чему-то, что реально существовало в жизни, как к жизненному материалу. Раньше, в советские времена, об этом запрещено было снимать, а в сегодняшней суете, мы занимаемся всем, чем угодно, кроме анализа, - самой существенной части жизни нашего поколения.

Янковский ужасно волновался, когда говорил после пересмотра ленты. Он знал, что все будут проводить параллели с «Полетами во сне и наяву» - еще одним фильмом Балаяна, где главную роль играет Янковский. Однако там герой так и не взлетел по-настоящему...

- Мы с Романом Гургеновичем связаны давно... - сказал УНИАН Янковский. - Мы вместе сделали очень много счастливых вещей. После «Полетов» мы сделали еще много картин, и Романа Гургеновича всегда тянуло к какому-то внутреннему полету. Он мне давал читать много сценариев, но всегда было что-то не то, я говорил: «Роман, дважды в одну реку не войдешь!» И вот он мне предложил это. Понимаете, нам всем нужно было куда-то взлететь. Думаю, это произошло.

Бюджет «Райских птиц» - 17,5 миллионов гривен - состоит из денег продюсера Олега Кохана (30 процентов) и министерства культуры Украины (70 процентов). Съемки проходили в Киеве и Париже.

- Я сделал блестящий дубляж на украинском языке, - объяснил Балаян. - Он мне даже больше нравится, чем оригинал, потому что там я больше старался. Думаю, что я много своих недоброжелателей в Киеве удивлю...

Еще Балаян сознался:

- После пересмотра ленты жюри на фестивале мне передали, что актриса Лив Ульман аплодировала стоя. Мне этого достаточно. Мне больше никакой критики не нужно.

Роман Балаян признается, что он - такой же, каким был.

- Я пытаюсь не поддаваться времени. Наверное, это плохо, но я достаточно уже взрослый, чтобы меня оценивать. Нужно или не давать мне снимать, а если давать, то терпеть. Наш фильм очень скромный, а нескромная наша просьба к вам - чтобы он вам (зрителям. - Авт.) понравился.

Национальная премьера ленты состоится осенью этого года.

Ксеня Лесив, Москва - Киев