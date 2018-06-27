Балаян возбудился от Савицкого, а Ибрагимбеков - от Балаяна

Балаян возбудился от Савицкого, а Ибрагимбеков - от Балаяна

12:59, 24 июня 2008
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В новой киноленте Янковскому за семьдесят, а Акиньшиной - еще нет двадцати. Они любовники... “Цель фильма - сделать так, чтобы ни одному человеку не хотелось возвращения в СССР”...

Роман Балаян опять снимает, а Олег Янковский снова летает.

Режиссер Роман Балаян и президент Московского кинофестиваля Никита Михалков
Да, украинский режиссер Роман Балаян снял новый фильм. Свое новое психологичнодраматическое творение под названием «Райские птицы» Роман Балаян представил на Московском международном фестивале. Лента принимает участие в конкурсной программе.

- Когда прочитал книжку Дмитрия Савицкого «Вальс для К», то возбудился, - именно так, по словам Романа Балаяна, воспитанника Сергея Параджанова, началась история создания очередного фильма с верным другом Романа Гургеновича Олегом Янковским.

Действие фильма разворачивается в СССР в начале 1980-х годов. Слушать зарубежные радиостанции запрещено, выражать свое мнение в присутствии посторонних людей - опасно. Каждый стук в дверь заставляет вздрагивать. Слова правды звучат только на кухнях за зашторенными окнами и пробиваются в машинописных книгах «самиздата». Их передают тихо, медленно, только проверенным друзьям, опасаясь преследований. КГБ прослушивает телефоны, следит за «неблагонадежными» и планомерно, шаг за шагом, уничтожает все побеги инакомыслия. Главным героям надлежит выступить против антигуманной государственной машины, поставить на кон свою жизнь и довести, что на пути к настоящей свободе остановить человека не в состоянии никто и ничто.

«Райские птицы» - это название фильма и это главные герои ленты Янковский - Коля и Оксана Акиньшина - Катя. Они летают, летают по-настоящему. Коля двадцать лет учился летать. Его мечтой было полететь в Париж.

Съемочная группа фильма: Игорь Пазенко, Олег Кохан, Оксана Акиншина, Роман Балаян и Андрей Кузичев
В ленте Янковскому за семьдесят, а Акиньшиной - еще нет двадцати. Они любовники. Это он ее научил летать. Для героев полеты имеют уже очень символическое значение - это свобода во всем, особенно в сексе. Акиньшина - Катя каждый раз во время оргазма взлетает.

- Думаю, Оксана освободилась от многого, поэтому она балдела по-хорошему. Было два освобождения: физическое, моральное, - говорит о своей героине режиссер.

Кто-то скажет - какая-то бессмыслица, или, в лучшем случае, фантастика от Балаяна! Нет, это не фантастика и не бессмыслица, а реалии Советского Союза. Когда душу человека хотели замкнуть, а она не поддавалась, она рвалась лететь. И Роман Гургенович дает эту возможность своим героям.

Роман Балаян позже скажет:

- Для меня важно только одно - многие люди бывшего Советского Союза, которые сейчас недостаточно обеспечены в финансовом плане, хотят вернуться назад в Союз. И мне грустно за этих людей. Мы, творческое население, когда-то очень страдали. Цель моего фильма - сделать так, чтобы ни одному человеку больше не хотелось возвращения назад.

Сценаристом фильма стал Рустам Ибрагимбеков.

- А меня возбудил Балаян, говорит он, - уже в четвертый раз. Позвонил мне, сказал: «Там летают, кажется, ничего». Я прочитал книгу, заинтересовался. Проза - прекрасная, создавалось впечатление натуральности, то есть несмотря на фантастичность событий, я отнесся к прочитанному как к чему-то, что реально существовало в жизни, как к жизненному материалу. Раньше, в советские времена, об этом запрещено было снимать, а в сегодняшней суете, мы занимаемся всем, чем угодно, кроме анализа, - самой существенной части жизни нашего поколения.

Янковский ужасно волновался, когда говорил после пересмотра ленты. Он знал, что все будут проводить параллели с «Полетами во сне и наяву» - еще одним фильмом Балаяна, где главную роль играет Янковский. Однако там герой так и не взлетел по-настоящему...

Олег Кохан та Олег Янковский
- Мы с Романом Гургеновичем связаны давно... - сказал УНИАН Янковский. - Мы вместе сделали очень много счастливых вещей. После «Полетов» мы сделали еще много картин, и Романа Гургеновича всегда тянуло к какому-то внутреннему полету. Он мне давал читать много сценариев, но всегда было что-то не то, я говорил: «Роман, дважды в одну реку не войдешь!» И вот он мне предложил это. Понимаете, нам всем нужно было куда-то взлететь. Думаю, это произошло.

Бюджет «Райских птиц» - 17,5 миллионов гривен - состоит из денег продюсера Олега Кохана (30 процентов) и министерства культуры Украины (70 процентов). Съемки проходили в Киеве и Париже.

- Я сделал блестящий дубляж на украинском языке, - объяснил Балаян. - Он мне даже больше нравится, чем оригинал, потому что там я больше старался. Думаю, что я много своих недоброжелателей в Киеве удивлю...

Еще Балаян сознался:

- После пересмотра ленты жюри на фестивале мне передали, что актриса Лив Ульман аплодировала стоя. Мне этого достаточно. Мне больше никакой критики не нужно.

Роман Балаян признается, что он - такой же, каким был.

- Я пытаюсь не поддаваться времени. Наверное, это плохо, но я достаточно уже взрослый, чтобы меня оценивать. Нужно или не давать мне снимать, а если давать, то терпеть. Наш фильм очень скромный, а нескромная наша просьба к вам - чтобы он вам (зрителям. - Авт.) понравился.

Национальная премьера ленты состоится осенью этого года.

Ксеня Лесив, Москва - Киев

 

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