Тараса Петриненко увековечили на аллее Славы

“Дороги іншої не знаю, поки зорить Чумацький Шлях...Я йду від тебе і до тебе по золотих твоїх стежках”... Песню “Україно” пели на правительственных концертах, в студенческих общежитиях, ее транслировали по радио в течение десятилетий...

Ее автор Тарас Петриненко. Украинскому певцу в этом году присуждена звезда Высшего академического совета общенациональной акции “Звезды Украины”. В честь этого комитет акции 1 сентября устроил торжественное “зажжение” этой звезды на аллее Славы.

Тараса в этот вечер называли “отцом украинской эстрады”. Ну, может, это и некоторое преувеличение, но уже за одну песню “Україно” для Тараса стоило пробить лунку на аллее Славы и вставить туда звезду.

Перед Международным центром культуры и искусств (некогда Октябрьским дворцом) собрались участники праздника, пришедшие чествовать Петриненко. Вот Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком. Над белым коротким плащиком от Кавалли выглядывает кружевной воротничок.

– Ольга, Тарас хороший певец, но не кажется ли вам, что он уже скорее история, чем современность? – спрашиваю у Сумской.

– Да что ты такое говоришь? – возмутилась артистка. – Это время такое вульгарное, покупают эфиры, и поют кто угодно. А лучшего мелодиста, чем Тарас, на украинский эстраде не было. Мы с мужем очень рады, что в этом году он стал победителем.

Потом я подошла к певцу Владимиру Гришко. Он пришел в концертном костюме, который купил в Лос-Анджелесе.

– Здесь такое не шьют, – показал он расшитый камнями жакетик.

– Владимир, кому, кроме Тараса, вы бы подарили такую звезду на аллее Славы?

– Соловьяненко и Гнатюку. И Тарас свою звезду заслужил. Для украинской песни он сделал очень много...

Тарас подъехал к площадке на лимузине. На нем был недорогой серый пиджачок.

Поднялся по лестнице, под аплодисменты. Я сама хлопала до боли в ладонях – Петриненко моя студенческая юность...

Кажется, Тарас отвык от таких проявлений.

– Честно говоря, я сам люблю за рулем ездить, – он заметно волновался. – Всем спасибо, кто дал эту награду, друзьям – музыкантам, которые искали себе пиджаки на этот вечер, хотя привыкли ходить в джинсах, всем гостям...

Заметила, что рядом стоит певица Алина Гроссу.

– Алина, а ты знаешь хотя бы одну песню Тараса?

– Да, – заморгала Алина. – Знаю наизусть “Україно”, и “Пісню про пісню”. Мои ровесники больше рэп слушают, а я и Тараса песни люблю.

Среди тех, кто поздравил Тараса были Оксана Билозир и Юрий Костенко...

На площадку у Октябрьского прибыло немало гламурного народу. Группа “Экс-президенты” во фраках, рядом – ученики Гришко, которых выдавала “академическая одежда” и внешний вид.

Поневоле услышала, как российская спортсменка говорила украинской:

– Я не знаю украинского. Но когда поет Тарас, забываешь на каком это языке...

Неподалеку я заметила супругов – Татьяну Недельскую и Яна Табачника. На Яне Петровиче пиджак от Валентино, рубашка – Дольче и Габанна.

Подошла поздороваться. Татьяна была одета в хорошее легкое пальто.

– Пальто шила Анжела Лисица. Эта дизайнер с моим мужем, оплачивающим наши идеи, прекрасный тандем, – объяснила Таня, поймав мой заинтересованный взгляд.

– А брошка откуда? – спросила я.

– Серебро с бриллиантиками купила на блошином рынке в Вене.

– Таня, любишь ли Петриненко?

– Я не вожу его диски в машине. Но когда слушаю “Україно”, то просто мороз по коже. Это уже больше, чем любишь – не любишь...

– А вы, Ян Петрович? – спросила Табачника.

– Мы в разных политических лагерях. Но Тарас – это уже легенда.

Лучше и не скажешь...

Маша Мищенко