Тараса Петриненко увековечили на аллее Славы
На площадку у Октябрьского прибыло немало гламурного народа... Тараса называли “отцом украинской эстрады”... Алина Гроссу знает наизусть две его песни... Гости пили вино, демонстрировали изысканные наряды и поздравляли...
“Дороги іншої не знаю, поки зорить Чумацький Шлях...Я йду від тебе і до тебе по золотих твоїх стежках”... Песню “Україно” пели на правительственных концертах, в студенческих общежитиях, ее транслировали по радио в течение десятилетий...
Ее автор Тарас Петриненко. Украинскому певцу в этом году присуждена звезда Высшего академического совета общенациональной акции “Звезды Украины”. В честь этого комитет акции 1 сентября устроил торжественное “зажжение” этой звезды на аллее Славы.
Тараса в этот вечер называли “отцом украинской эстрады”. Ну, может, это и некоторое преувеличение, но уже за одну песню “Україно” для Тараса стоило пробить лунку на аллее Славы и вставить туда звезду.
Перед Международным центром культуры и искусств (некогда Октябрьским дворцом) собрались участники праздника, пришедшие чествовать Петриненко. Вот Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком. Над белым коротким плащиком от Кавалли выглядывает кружевной воротничок.
– Ольга, Тарас хороший певец, но не кажется ли вам, что он уже скорее история, чем современность? – спрашиваю у Сумской.
– Да что ты такое говоришь? – возмутилась артистка. – Это время такое вульгарное, покупают эфиры, и поют кто угодно. А лучшего мелодиста, чем Тарас, на украинский эстраде не было. Мы с мужем очень рады, что в этом году он стал победителем.
Потом я подошла к певцу Владимиру Гришко. Он пришел в концертном костюме, который купил в Лос-Анджелесе.
– Здесь такое не шьют, – показал он расшитый камнями жакетик.
– Владимир, кому, кроме Тараса, вы бы подарили такую звезду на аллее Славы?
– Соловьяненко и Гнатюку. И Тарас свою звезду заслужил. Для украинской песни он сделал очень много...
Тарас подъехал к площадке на лимузине. На нем был недорогой серый пиджачок.
Поднялся по лестнице, под аплодисменты. Я сама хлопала до боли в ладонях – Петриненко моя студенческая юность...
Кажется, Тарас отвык от таких проявлений.
– Честно говоря, я сам люблю за рулем ездить, – он заметно волновался. – Всем спасибо, кто дал эту награду, друзьям – музыкантам, которые искали себе пиджаки на этот вечер, хотя привыкли ходить в джинсах, всем гостям...
Заметила, что рядом стоит певица Алина Гроссу.
– Алина, а ты знаешь хотя бы одну песню Тараса?
– Да, – заморгала Алина. – Знаю наизусть “Україно”, и “Пісню про пісню”. Мои ровесники больше рэп слушают, а я и Тараса песни люблю.
Среди тех, кто поздравил Тараса были Оксана Билозир и Юрий Костенко...
На площадку у Октябрьского прибыло немало гламурного народу. Группа “Экс-президенты” во фраках, рядом – ученики Гришко, которых выдавала “академическая одежда” и внешний вид.
Поневоле услышала, как российская спортсменка говорила украинской:
– Я не знаю украинского. Но когда поет Тарас, забываешь на каком это языке...
Неподалеку я заметила супругов – Татьяну Недельскую и Яна Табачника. На Яне Петровиче пиджак от Валентино, рубашка – Дольче и Габанна.
Подошла поздороваться. Татьяна была одета в хорошее легкое пальто.
– Пальто шила Анжела Лисица. Эта дизайнер с моим мужем, оплачивающим наши идеи, прекрасный тандем, – объяснила Таня, поймав мой заинтересованный взгляд.
– А брошка откуда? – спросила я.
– Серебро с бриллиантиками купила на блошином рынке в Вене.
– Таня, любишь ли Петриненко?
– Я не вожу его диски в машине. Но когда слушаю “Україно”, то просто мороз по коже. Это уже больше, чем любишь – не любишь...
– А вы, Ян Петрович? – спросила Табачника.
– Мы в разных политических лагерях. Но Тарас – это уже легенда.
Лучше и не скажешь...
Маша Мищенко