Суд избрал для николаевских мажоров меру пресечения в виде домашнего ареста - Геращенко

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Антон Геращенко.

По его словам, Геннадий Симов и Артем Слободяник, подозреваемые в хулиганстве, отправлены под круглосуточный домашний арест с обязательным ношением электронного браслета.

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"Николаевская полиция планирует в кратчайшие сроки завершить следствие по этому делу и передать его в суд", – добавил Геращенко.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 августа в Николаеве Симов и его друг в состоянии алкогольного опьянения напали на таксиста, а затем на других людей. Дебоширы оскорбляли сотрудников полиции. Слободяника заковали в наручники и увезли в отделение, Симову разрешили поехать туда на своем Mercedes.

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События запечатлел на видео пользователь LEX STORM - в отделении полиции Симов пытался заставить его удалить видео, ранее Слободяник напал на него.

Видео приобрело большой резонанс в интернете. Пользователи обвинили полицию в неспособности справиться со злостными правонарушителями.

В полиции Николаевской области заявили, что начали проверку по факту бездействия полиции.