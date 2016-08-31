Советский дух украинского образования

В начале августа разлетелась новость: Министерство финансов собирается отменить с 2017 года стипендии всем студентам, кроме сирот, инвалидов и малообеспеченных.

После этого массово начали возникать комментарии о том, что такое решение повлечет чуть-ли не студенческие бунты, а в Министерстве образования заявили, что не поддерживают инициативу Минфина.

Вскоре министр финансов Александр Данилюк пояснил, что полностью стипендии никто отменять не будет. Но его ведомство выступает за реформирование системы их выплаты. «Мы предлагаем поменять подход к выплате стипендий. По сравнению с другими европейскими странами Украина — уникальная страна. Стипендии получают практически все», - сказал он.

Слухи же об отмене стипендий появились после того, как Минфин в ходе подготовки бюджета 2017 года разослал распорядителям государственных средств, в частности ВУЗам, письма с просьбой урезать свои аппетиты.

Доводы Минфина вполне логичны. Нет смысла раздавать из бюджета «всем поровну», как это часто любят делать в постсоветских странах. У стипендии должно быть две функции. Первая - поддержка малоимущих. Это своего рода пособие для тех детей, чьи родители не могут обеспечить их на время учебы. Поэтому получать ее, как и прочие пособия, должны те, кто не имеет доступа к образованию ввиду материального положения.

Вторая функция – мотивация студентов лучше учиться. Возможность получить финансовую помощь в случае более высоких учебных достижений, нежели у сверстников должна подстегивать конкуренцию между учащимися и приносить стране пользу в будущем, когда они станут ведущими специалистами в своих областях.

Сегодня же стипендии не выполняют ни одну из этих функций. Ведь получают их все, чей средний бал от 4 и выше. Такая уравниловка приводит к тому, что 825 грн (размер поощрения для хорошистов-четверочников) не способен покрыть затраты на проживания в городе. А поощрение отличников в размере 925 грн никак не может мотивировать учиться прилежнее.

Урезать затраты на стипендии – наименьшее из того, что должен сделать Минфин. В 2015 году затраты на образование составляли более 20 млрд грн, или 1,5% ВВП страны. Треть этой суммы ушла на стипендии.

Нет никакой логики в том, чтобы платить молодым людям пять лет за то, что они закрывают сессии на четверки. Гораздо логичнее заплатить самым лучшим студентам, но заплатить хорошо.

В нынешней ситуации государство просто еле находит такие средства в бюджете. Поэтому неэффективно их использовать – сродни преступлению. Речь ведь идет не об урезании финансирования ВУЗов, и не об уменьшении госзаказа, наоборот, его увеличили в текущем году на 12%. Нужно просто научиться наконец правильно тратить деньги налогоплательщиков.

Сегодня стипендия, по словам замминистра финансов Сергея Марченко, - это «плата за серость». Нет никакой логики в том, чтобы платить молодым людям пять лет за то, что они закрывают сессии на четверки. Гораздо логичнее заплатить самым лучшим студентам, но заплатить хорошо. А также помочь действительно малообеспеченным, ведь гарантировать доступность образования для всех – одна из задач государства.

И не стоит забывать, о необходимости улучшать техническую и материальную базу учебных заведений. Сегодня капитальные инвестиции в образовании практически упали до нуля. С таким подходом вскоре просто не будет где проводить лекции.

Еще одной важной задачей правительства для повышения эффективности использования бюджетных средств является более качественный контроль финансирования ВУЗов. В 2016 году 51% студентов поступил на бюджет, и платить за их обучение будет государство. Остальные абитуриенты – будут учиться платно. Но вот куда пойдут эти деньги? Все помнят недавние скандалы, возникшие из-за того, что на базе некоторых государственных институтов были созданы ВУЗы-прокладки, на счетах которых оседала часть средств от учащихся на платной основе. Может, если усилить контроль за платным образованием, то и средств на существование университетов хватило бы?

Идея реформировать систему финансирования учебных заведений в Украине не нова. К примеру, в прошлом году предшественница Данилюка Наталья Яресько предложила отдать финансирование профтехучилищ на местный уровень. Что, собственно, было и заложено в бюджете на текущий год.

Согласитесь, классная идея. Если мы взяли курс на децентрализацию, и на местах появились деньги, то кому, как не местным органам знать, кого и в каких количествах должны готовить ПТУ.

А что получилось? Местные органы заявили, что денег нет и отправили преподавателей и студентов ПТУ к стенам Кабмина и Верховной Рады выбивать деньги. Чем все закончилось – известно. После того, как представители доблестного профтехобразования пару раз перекрыли улицу Грушевского, правительство решило срочно изыскать в закромах Родины несколько сотен миллионов гривен.

На данной теме даже пиарились многие народные депутаты, в том числе и из пропрезидентской фракции, которые чуть ранее сами поддержали закон о госбюджете. И уже 4 февраля парламентарии приняли два закона, разделив финансирование ПТУ между госбюджетом и бюджетом областей.

Но тут уже вмешался президент, ветировав принятые законы в попытке заставить-таки местные власти взять на себя ответственность за ПТУ.

Конечно, в споре – платить или не платить стипендии - весомое слово должны сказать сами студенты. Ведь когда оставить все как есть хотят чиновники и руководители учебных заведений, их понять можно. Им все по барабану и их не волнует, что наши ПТУ и ВУЗы не могут конкурировать даже с польскими и словацкими. Их и судьба студентов не волнует, смогут ли те с таким образованием устроиться на хорошо оплачиваемую работу? Главное – чтобы поток бюджетных ассигнований не истощался.

А вот пока позицию студентов понять не могу. Ведь именно их, в первую очередь, не должна устраивать неконкурентоспособность университетов и дипломов, ужасная материально-техническая база и устаревшие учебные планы.

Это не нормально ни для одной страны мира, когда на бюджет попадает половина абитуриентов, а 8 из 10 студентов потом еще и получают доплату за хорошие оценки.

Неужели те, кто выходил на Майдан за европейский путь развития страны, кто хотел реальной демократии и рыночной экономики, теперь становятся в ряды защитников остатков коммунистического наследия?

Нам нужно признать, что наше образование уже давно неэффективно. Студенческие организации могут и должны спорить с правительством о том, как преобразовать образование в целом, и систему финансирования в частности. Но стипендии не могут больше выдаваться в таком количестве. Это не нормально ни для одной страны мира, когда на бюджет попадает половина абитуриентов, а 8 из 10 студентов потом еще и получают доплату за хорошие оценки.

Сегодня предложение Минфина создать два фонда, один из которых будет выплачивать помощь малоимущим, а второй – лучшим студентам выглядит вполне рабочим вариантом, который обеспечит более эффективное распределение скудных бюджетных средств.

А студенты, к сожалению, пока явно не готовы к серьезной дискуссии и реформе. Представители студенческих союзов на публичных обсуждениях предпочитают провозглашать лозунги о том, что ни одну стипендию нельзя отбирать, а их размер наоборот нужно увеличить до прожиточного минимума. Правда где взять эти деньги, и согласны ли с таким увеличением расходов наполняющие бюджет налогоплательщики, студенты предпочитают не задумываться.

Зато создавшимся вакуумом очень быстро воспользовались профессиональные провокаторы, которые под видом учащихся накануне бросили торт в замминистра финансов, еще раз доказав, что пока мы спорим о необходимости реформ, Украина остается очень уязвимой для внешних сил.

Дмитрий Сидоренко