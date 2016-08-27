ЕС призвал Россию немедленно освободить замглавы Меджлиса - заявление

Соответствующее заявление представителя Внешней службы ЕС было распространено сегодня в Брюсселе.

"Принудительное психиатрическое лечение и обследование заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова, который был обвинен в "сепаратизме" в мае 2016 года, является явным нарушением международных стандартов в сфере прав человека. Мы призываем к его немедленному освобождению и, учитывая серьезные опасения за состояние его здоровья, обеспечить немедленное и надлежащее медицинское обслуживание", - говорится в заявлении.

Представитель Внешней службы ЕС подчеркнул, что Евросоюз неоднократно говорил об ухудшении ситуации с правами человека в Крыму и Севастополе после аннексии полуострова Российской Федерацией.

"Запрет деятельности Меджлиса, который является органом самоуправления крымских татар, и определение его "экстремистской организацией" серьезно нарушили права крымских татар", - убеждены в ЕС.

В связи с этим в Брюсселе повторили призыв гарантировать безопасное возвращение в Украину всех украинских граждан, которые незаконно удерживаются в России, в том числе режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко, которые были осуждены год назад в "нарушение международного права и элементарных стандартов правосудия".

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"Европейский Союз, как и прежде, верен полному выполнению своей политики непризнания незаконной аннексии Крымского полуострова", - подчеркнули в ЕС.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Умерова в Бахчисарае 12 мая. Так называемый «прокурор Республики Крым» Наталья Поклонская сообщила, что в отношении Умерова возбуждено уголовное дело как «члена экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа». «В марте 2016 г. гражданин Умеров, находясь на территории Украины, выступал в прямом эфире украинского телеканала АТR, где публично призывал к нарушению территориальной целостности РФ. Затем выступление Умерова было размещено в сети Интернет», - заявила Поклонская.

11 августа так называемый «суд» в Симферополе удовлетворил ходатайство следователя доставить Умерова в психиатрический стационар для проведения судебно-психиатрической экспертизы. Во время судебного заседания ему стало плохо, и «скорая» забрала его в больницу.

16 августа сотрудники ФСБ России вывезли Умерова из больницы в психдиспансер для проведения психиатрической экспертизы.