Иосиф Винский: Останется ли СПУ “шестеркой” донецких – решит съезд партии

Бывшая правая рука Мороза, серый кардинал Соцпартии, не поддержавший союз своего лидера с Януковичем, не верит в будущее СПУ, ждет партийного съезда и создает межфракционное объединение... Иосиф Викентьевич, съезд СПУ, насколько известно, назначен на 30 сентября. Как Вы лично к нему готовитесь?

У меня к съезду будет один ключевой вопрос. Остается ли СПУ Соцпартией или превратится в “шестерку”, обслуживающую донецкий клан? Этот вопрос я поставлю однопартийцам и надеюсь получить ответ.

СПУ нарушила ключевые программные позиции, войдя в коалицию с Партией регионов. Конкретные персоны – Рудьковский и Мороз – могут вести себя как хотят. Но партия должна действовать в соответствии с программой. А наша деятельность заключается в борьбе с кланами и олигархами, построении демократического общества. А нынешняя коалиция не способна решить ни первое, ни второе.

Съезд должен дать ответ. Если партия вырождается, то наш левоцентристский спектр самоликвидируется. Партии образца европейской социал-демократии в Украине тогда просто не будет.

Я выйду из партии, если она перестанет исповедовать ту идеологию, над которой мы работали.

И какой Вы видите Вашу собственную политическую судьбу? Мне предлагают возглавить действующие политические партии левого направления. Но я должен пройти свой путь в СПУ. Я отдал этой партии 15 лет, и пока есть малейшая надежда исправить ситуацию, буду оставаться в ней.

После голосования за премьер-министра ко мне подходили представители “Нашей Украины” с предложением создать межфракционное объединение. Николай Катеринчук говорил, что приблизительно пятнадцять-двадцать депутатов от “Нашей Украины” не соглашаются на вход в новый формат коалиции. Уже понятно, что это новое объединение будет состоять из частей фракций социалистов, “Нашей Украины” и большей части БЮТ. И это хорошая идея, потому что нужно ясно понимать, кто сегодня осуществляет власть и за нее отвечает, кто в оппозиции.

Логично, что возглавить его должна была бы Юлия Тимошенко. Вы же понимаете, что в Украине сегодня есть два политика, пользующися влиянием в народе и определяющие политическую ориентацию государства. Это – Янукович и Тимошенко. Остальные политические структуры и политики опираются либо на свою должность, либо на свою историю, но не влияют на избирателей. Если большинство де-факто возглавляет Янукович, то оппозицию должна возглавить Тимошенко.

Почему Вы, столько лет занимаясь политической перестройкой партии, после неприглядного поступка Мороза получили незначительную поддержку однопартийцев? Я никогда внутри партии не работал на себя. Потому что всегда считал, что моя функция заключалась в организационном строительстве партии. А человек, решающий сложные организационные и кадровые вопросы, время от времени высказывающий неприятные вещи и ставящий перед однопартийцами непростые задачи, не может быть “любимцем партии”. У меня нет иллюзий о себе. Я не был “любимцем”, потому что не ставил себе такой задачи, и до последнего года не был публичным лицом. Никогда не ставил себе целью сделать партию личным инструментом, и вы в этом уже убедились. Ни одному человеку, которого я продвигал на должность, я не выдвигал условий его личного служения мне. Во фракции есть из десяток людей, которые лично мне обязаны своим депутатским мандатом, но ни одному из них я не поставлю в качестве условия поддержать меня.

Вы говорите, что СПУ обслуживает фракцию “Регионов”, Луценко говорит, что лично Вы хотели сделать ее филиалом БЮТ. Может, это судьба маленьких партий в нашей стране – продаваться политическим великанам?

Уже звучали заявления, в том числе и Тимошенко, что БЮТ движется левоцентристским путем. Потому я не исключаю, что на каком-то этапе могло бы возникнуть блоковое объединение этих структур, по идеологическому признаку.

Я всю жизнь работал над созданием идеологических принципов партии. У нас были шансы стать основой левоцентристского движения, в которое могла бы войти БЮТ. Но на этом пути мы потеряли и моральные критерии, и политическую позицию.

Как Социнтерн воспринял вхождение СПУ в новую коалицию? Официальной реакции нет. Но отдельные работники аппарата восприняли это очень негативно.

Как Вы оцениваете первые экономические шаги нового правительства? Фактически состоялось возвращение свободных экономических зон. Напомню, что в свое время бюджет получил 15 миллиардов от того, что эти зоны прикрыли. Эти 15 миллиардов пойдут в понятно чьи карманы. Вторая декларация правительства - снижение перераспределения доли ВВП через бюджет. Эта декларация Януковича – Азарова приведет к обогащению отдельных бизнесменов. Было бы понятно, если бы они говорили о снижении НДС с 20 процентов до 17–18. Снижение налогового давления дало бы возможность вывести экономику из тени, а перераспределение означает, что кто-то просто оставляет себе часть денег.

Решает ли Универсал национального единства проблему объединения страны? После подписания Универсала каждый политик остался на своих позициях.

Я не верю в провозглашенные Президентом постулаты, что так, мол, решены глобальные вопросы объединения государства. Это все глупости. Украину никто таким образом не объединит, тем более через механизм предательства. Сегодняшняя социология подтверждает, что назначением Януковича наоборот страна вышла на новый этап разделения.

Возьмем языковую проблему – как пример якобы того, что разделяет страну. Когда языковая проблема стала инструментом политической борьбы? Ее не было в 1994 году, не так остро она стояла в 1998-м. Языковая проблема появилась, когда Кучма решил, что уходит. Он стал готовить себе на замену Януковича. В то время российские пиарщики запустили в работу этот болезненный для востока вопрос. Его использовали в качестве инструмента политического выбора. И кампанию по развертыванию языкового вопроса возглавила Партия регионов. Национал-демократы включились в эту борьбу. Вместо того, чтобы снимать этот вопрос, объясняя, что это – бред, они включились в спор, пытаясь взять свои голоса.

И так эта проблема стала одной из разделяющих Украину. В Универсале записана формула, которая эту проблему не снимает. Уже через неделю мы услышали два заявления: Ющенко говорит, что для него нет альтернативы, государственный язык должен быть один, Янукович в России говорит, что для Партии регионов нет другого выхода, как два языка. Вот вам решение проблемы. Хотя ответ на самом деле содержится в действующем законодательстве.

Каковы Ваши отношения с Морозом? Я никогда не был против того, чтобы Мороз возглавил Верховную Раду, это его должность, он имеет опыт и шансы выполнять эту работу успешно. Но я понимал, что такое назначение – это лишь мостик ради того, чтобы не просто избрать Януковича премьером, а чтобы вернуть донецкий клан к власти.

Потому что я четко понимаю, что первый этап: Янукович – премьер-министр, второй: Янукович – президент, а премьер-министр – Ахметов. И дайте мне, господа Ющенко, социалисты, Ахметов, ответ: куда мы идем, как общество будет развиваться? Можно поехать в Донецк, посмотреть, какие там установлены общественные отношения, как происходит перераспределение благ, кто там живет бедно, а кто богато. На модели Донецка мы увидим, что будет с Украиной. Я выступаю против системы, которая была создана в Донецкой области и которую хотят создать, в частности Мороз, в Украине. Я не принимаю общественный строй, царящий в Донецкой области и не хочу видеть Украину в рамках такого общественного выбора.

А как у Вас складывается с министром внутренних дел Юрием Луценко? С Луценко у меня отношения не сложились. И я даже не могу дать ответ – почему. Он всегда чувствовал ревность ко мне – потому что я первый секретарь партии.

А я к нему отношусь как к любому другому министру, который работает в правительстве Януковича.

Удастся ли преодолеть кризис в СПУ? СПУ превращается в СДПУ(о). Судьба СДПУ(о) при том, что у нее были ресурсы, власть и все прочее – вам известна. И неужели нужно было 15 лет заниматься перестройкой, чтобы в конце концов одна из самых старых партий пошла таким путем?

Мне очень больно... Я от многого отказался и в семейных делах, и в бизнесе, чтобы развивать и поддерживать партию на соответствующем уровне.

Я прогнозирую тяжелые времена. Есть вещи, которые можно трактовать как тактические, а фактически они стратегические для судьбы любой партии. Вхождение в правительство Януковича и поддержка “Регионов” - стратегическое решение, которое фактически лишает смысла последующее существование партии. Спросите сто человек на выбор. Как они воспринимают сейчас СПУ? А партия сегодня – это олицетворение позиции лидера. Стратегический шаг закладывает неправильную логику действий, и это будет накручиваться дальше. Все, что дальше будет делаться, будет работать против нее. Будут расти цены, а партия будет молчать... Завтра будут делаться вещи, связанные с криминальной ответственностью, а партия будет молчать...

Лана Самохвалова