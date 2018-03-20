Лиля Подкопаева: Врачи мне не оставили надежду родить ребенка, а я вот забеременела…

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лиля Подкопаева впервые появилась на украинском светском рауте со своим симпатичным животиком. (Дело был на вечеринке, посвященной Дню независимости в музее “Духовні скарби України”). Ее окружили старые знакомые, предприниматели, на нее сыпались поздравления в связи с интересным положением, телевизионщики предлагали встречаться в своих студиях. Мы задали ей несколько вопросов.

Лиля, как Вы себя чувствуете?

Хорошо, слава Богу. Малыш не дает права расслабиться. Я очень остро чувствую, беременность – не болезнь, это новое состояние, которое дает силы и которое окрыляет.

Сейчас идет подготовка к турниру по гимнастике «Золотая Лиля», и мне помогает и Вадим (усыновленный ребенок Лили Подкопаевой и Тимофея Нагорного), и моя будущая дочка.

А почему Вы пришли на вечеринку без мужа?

У нас ведь уже есть усыновленный малыш. И наша принципиальная позиция – не брать няню, а заниматься ребенком самим. Тимофей сегодня вечером занят с Вадимом, а я вот здесь. Мы надеваем ему памперсы, готовим кашки, уже кормим его из ложечки.

Я теперь очень понимаю молодых мам, для которых основные темы разговоров – что нового съел, что нового пролепетал или сделал ребенок. Это так интересно, ведь он делает это впервые, и вы переживаете это вместе. Это – кайф, самый большой кайф…

Что Вы почувствовали, когда узнали о беременности?

Когда я увидела результаты теста, у меня подкосились ноги. Я собиралась лететь в Америку и до пятого месяца не говорила о беременности никому. Ведь врачи практически не оставили мне надежды родить ребенка. Если вы помните, три года назад на меня совершили нападение, меня серьезно избили, это повлекло серьезные последствия для моего здоровья, и иметь ребенка у меня не получалось. Мы с Тимофеем тогда приняли решение взять малыша из дома ребенка.

Вы стали первой звездной парой усыновителей. Вас еще поругивали за ваши фотографии с малышом, которые были вывешены на биг-бордах…

Пусть говорят, что угодно. Но когда я захожу в детский дом, у меня сердце сжимается. Состоятельные люди тратят бешеные деньги на животных, дарят свою любовь кошкам и собакам, а кругом страдают наши дети-сироты. Иностранцы – большие молодцы, что усыновляют наших детей, но, признаемся, что это позор для страны, когда мы сами не можем взять из детдомов своих сирот. Мы так гордимся своей нравственностью, ругая Европу и Америку, при этом забывая, что в Швеции практически нет домов для сирот. И не будем все списывать на нашу бедность, дело не в достатке жителей страны, а в традиции, в щедрости, в желании и способности заботится о детях, которым нужна твоя забота. И если такие вот наши с сыном биг-борды помогут основать эту традицию усыновления, я буду рада. Сейчас Вадиму подчинено мое новое расписание жизни. Я выстраиваю день, планирую встречи в зависимости от того, когда он ляжет спать, когда проснется, когда его прогулки. Это хорошая подготовка перед родами.

И Вадим, и этот ребенок – это Богом данные дети. И я очень хочу, чтобы у меня была большая семья. Вадим – родной мне, несмотря на то, что биологически я не его мать. Как только я увидела его в доме малютке, у меня уже сердце екнуло.

А как обстоят дела с Вашими личными проектами, Вы ведь собирались открыть сеть гимнастических залов в Украине, танцевать с Вадимом Писаревым. Что из планируемого осуществится?

У нас с Вадимом был проект, мы хотели посмотреть, возможно ли гимнастке выступать на сцене театра. И так как у меня неплохая хореографическая подготовка, Вадим вообще меня зачислил в труппу Донецкого театра оперы и балета. Я танцевала в 1998-м и позже в 2000 году. Танцевала «Экзерсис» – Вадим был моим учителем. Он пытался научить меня хореографии, а я его гимнастике. Интересный опыт: я станцевала, он научился делать колесо.

В связи с последними политическими событиями мои планы пришлось несколько скорректировать. Люди, обещавшие поддержку в открытии залов, попросили подождать.

А обещали донецкие бизнес-элиты?

И донецкие, и киевские предприниматели. Конечно, залы будут открываться. Поскольку я президент федерации гимнастики в Донецкой области, мне хотелось бы открыть четыре школы в области – с центральной в Донецке. Гимнастика должна стать спортом, доступным всем девочкам.

Даже толстушкам?

Всем. Трудно остаться толстушкой, если регулярно ходить на занятия. Неважно, какой ты – высокий, низкий... Если ребенок двигается – он здоров. Но я уже сейчас говорю, обращаюсь ко всем любителям этого спорта во Львове, Харькове, Донецке. Создайте минимально оборудованный зал, и я сразу после родов прилечу и дам мастер-класс. Мне очень приятно, что спустя десять лет – с тех пор, как я стала чемпионкой – впервые появилась девочка, которая поехала на Чемпионат Европы и как для первого раза неплохо выступила. Мы помогаем ей, финансируем, находим стипендии тренерскому составу.

Где Вы проводите большую часть времени?

В Киеве, Донецке, иногда вместе с мужем ездим в Москву. Мы ездим туда по делам его бизнеса, а кроме того, после «Золотой Лилии» мне поступают предложения сделать подобное шоу в России.

Где Вы будете рожать?

Наблюдаюсь в Киеве, а рожать буду в Донецке, в больнице Калинина. Ведь я патриот своего города.

Лана Самохвалова