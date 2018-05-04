Украинские политики копают яму экономике

Напряжение в отечественном финансовом секторе в последнее время росло как на дрожжах. И в августе, и, особенно, в сентябре наблюдался катастрофический по своим темпам обвал на фондовом рынке Украины – владельцы акций в панике избавлялись от них, практически не торгуясь. Но если котировки акций тех или иных компаний для многих украинцев мало о чем говорят, то, начиная с прошлой недели, последовало резкое и пока что безостановочное падение национальной валюты – как на межбанковском рынке, так и наличной гривни. Что уже ощутили на себе и бизнес, и население.

Безналичная гривня девальвировала к доллару за очень короткий срок примерно на 10%. И в четверг, 25 сентября, торги по доллару на межбанкезавершились котировками уже на уровне 5,0780/5,0850 грн., что намного превышает, кстати, верхнюю границу установленного Нацбанком валютного коридора до конца 2008 года (4,85 грн/доллар, плюс-минус 4%). А наличный доллар предлагался вчера в обменных пунктах коммерческих банков уже по 5,15 гривни.

Естественно, всего этого не могли не замечать зарубежные экономические эксперты, в том числе, рейтинговые агентства. И их реакция последовала: вчера международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз Украины в иностранной и национальной валюте со «стабильного» на «негативный».

Кроме того, агентство понизило на «негативный» со «стабильного» рейтинги девяти украинских банков: Сведбанк, АКБ Форум, ПроКредит банк, ВТБ Банк, УкрСиббанк, Укрсоцбанк, Правэкс-банкк, Ощадбанкк и Укрэксимбанк.

«Негативный прогноз указывает на обеспокоенность Fitch тем, что Украина сталкивается с растущим риском валютного кризиса, обусловленным увеличением дефицита счета текущих операций и ухудшающимися перспективами в области финансирования, - пояснил директор аналитической группы Fitch по суверенным рейтингам Эндрю Кохун. - Сильный приток капитала и рост резервов, которые по настоящее время наблюдаются в 2008 году, свидетельствуют об определенной устойчивости, однако Украина подвержена растущим рискам при ухудшении фундаментальных показателей». Затем Кохун разложил такой угрожающий прогноз по отдельным факторам.

Конечно, Украина подвержена значительному влиянию со стороны цен на сырьевые товары, в особенности на природный газ и сталь. Но если импортный газ подорожает в следующий раз для Киева только с января 2009 года, то мировые цены и спрос на черные металлы начали стремительно снижаться еще с конца июля сего года. А черная металлургия – это главная экспортная отрасль Украины, обеспечивающая более 40% валютной выручки от всего товарного экспорта.

По прогнозам Fitch, на фоне растущего дефицита торгового баланса отрицательное сальдо счета текущих операций Украины в 2008 году увеличится до 7% ВВП, а в 2009 г. - до 8,5% ВВП (по сравнению с 4,2% в 2007 году). Кроме ухудшения конъюнктуры для украинского экспорта свою негативную роль здесь сыграет сокращение доступности внешних заимствований в связи с продолжающимся и даже набирающим обороты в последнее время мировым кредитным кризисом.

Понятно, что никто в Украине не может нести ответственность за ухудшение финансовой погоды в связи со снижением мировых цен на сталь и глобальным кредитным кризисом – ни Президент, ни правительство, ни Верховная Рада. Однако есть еще одна очень существенная причина ухудшения рейтинга от агентства Fitch, которая является следствием поведения именно украинской политэлиты.

Продолжающаяся «политическая волатильность» - вот так вычурно обозвали зарубежные финансовые эксперты нынешний политический кризис в Украине. Впрочем, в агентстве «расшифровали» сущность столь дивного термина: распад коалиции, сформировавшей правительство, повлек за собой четвертый политический кризис в Украине за четыре года и оставил страну без надежного правительства, которое было бы способно справиться с рисками, накапливающимися в экономике – считают в Fitch.

Можно было бы поспорить, сколько именно политических кризисов было в стране за последние четыре года – три, или четыре, или пять, или непрекращающийся один. Но это уже сейчас вопросы второстепенные. Важнее другое – иностранцы, по большому счету и к большому сожалению, правы в своих оценках теперешнего состояния и перспектив украинской экономики.

Отечественный политикум своими сегодняшними распрями толкает государство – ни много, ни мало - в экономическую пропасть. Уже сейчас, вслед за растущим долларом, пошли быстро вверх цены на весь импорт. Теперь можно даже не сомневаться, что после двухмесячного дефляционного перерыва в стране снова произойдет всплеск инфляции. Кстати, Fitch прогнозирует ее размер в 2008 году в 20%, а не в 15,9% - как обещало правительство.

Девальвация гривни еще сильнее подстегнет кризис на рынке недвижимости и, соответственно, в банковской системе. За счет роста доллара намного дороже в гривневом выражении станут нефть, нефтепродукты и импортный газ. Все это приведет в будущем к торможению украинской экономики в целом, причем, промышленность ушла в абсолютный минус еще в августе (ВВП «спаслось» за счет сельского хозяйства – из-за хорошего урожая). А весть об ухудшении кредитного рейтинга Украины приведет к еще большей стоимости внешних займов – ведь это четкий сигнал для иностранных инвесторов о риске невозврата их денег.

Что, спрашивается, в таких крайне опасных условиях должна бы делать украинская власть? Ответ очевиден: прекратить политическое противостояние, успокоить народ и заняться решением экономических проблем. Ну а если политических компромиссов достичь не удастся, и в стране будут объявлены очередные внеочередные парламентские выборы, то это несомненно станет мощным толчком к широкомасштабному экономическому кризису. Выиграет ли при таком сценарии кто-то из отечественных политиков – еще неизвестно, а вот то, что пострадает украинский народ – это уж точно…

Юрий Глухов