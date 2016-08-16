Чубаров намерен создать Международный комитет по защите прав человека в Крыму

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции сегодня в Киеве. «Мы сейчас разговариваем с адвокатами, общественными деятелями о возможности создания Международного правозащитного комитета, который бы концентрировал в своей деятельности все те процессы, которые происходят в Крыму в сфере прав человеке», - сказал Чубаров.

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По его словам, политики, международные правозащитные организации поддержат деятельность Комитета по обеспечению прав человека в Крыму и решению вопросов безопасности проживающих там людей.

«В ближайшее время мы сможем обнародовать принципы создания этого комитета. Я не думаю, что это будет такая формализованная организация со своим уставом, я думаю, что это будут декларации, оглашенные рядом людей, и в своей деятельности они будут акцентироваться исключительно на оказании помощи всем тем, кто подвергается репрессиям в Крыму, их семьям, детям, и одновременно привлечении международного внимания к вопросам обеспечения прав этих людей», - сказал Чубаров.

Он выразил надежду, что Комитет найдет поддержку у ряда общественных организаций, работающих в сфере обеспечения прав украинцев, проживающих в оккупированном Крыму.

«Мы думаем, что деятельность международного правозащитного комитета - назовем его условно «Крым» - здесь у нас еще ведутся некоторые рассуждения на тему названия и формы… Этот международный комитет будет опираться прежде всего на деятельность тех организаций, которые на протяжении двух лет занимаются вопросами обеспечения прав человека», - сказал Чубаров.

«Разумеется, этот Комитет, в первую очередь, будет опираться на возможности и опыт Меджлиса крымскотатарского народа, но мы здесь видим необходимость приглашения в Комитет людей, которые обладают авторитетом как в Украине, так и за ее пределами, для того, чтобы вопрос обеспечения прав человека, прав крымскотатарского народа, всех людей, которые живут в оккупированном Крыму, сделать одним из главных вопросов в деятельности международных организаций», -добавил Чубаров.