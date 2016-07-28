Чубаров прокомментировал упразднение Путиным "Крымского федерального округа"

Об этом народный депутат от «Блока Петра Порошенко», глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал на своей странице в Facebook, комментируя решение президента РФ Владимира Путина по Крыму.

«Упразднение с сегодняшнего дня Крымского Федерального округа и отнесение «Республики Крым и города Севастополя» в состав Южного Федерального округа свидетельствует о том, что высшее политическое руководство России уготовило оккупированному Крыму судьбу иных, собственно российских, территорий, которые выступают в качестве объектов для насаждения единой унифицированной государственной политики, при реализации которой этническое или историческое разнообразие, культурные или языковые особенности будут служить прикрытием лишь до момента полной зачистки данной территории до стандартов «русского мира»», - убежден Чубаров.

«А уж каковы стандарты «русского мира» и где завершаются его границы в представлении Путина, уже ни у кого нет иллюзий... Россию ждут смутные времена...», - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 июля, Путин присоединил оккупированный Крым к Южному федеральному округу, таким образом ликвидировав "Крымский федеральный округ".

Кроме того, Путин назначил Владимира Устинова полномочным представителем президента РФ в Южном федеральном округе.

Теперь в Южный федеральный округ входят Республика Адыгея (Адыгея), Республика Калмыкия, оккупированный Крым, Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область, оккупированный Севастополь.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

"Крымский федеральный округ" Россия создала после того, как аннексировала украинский Крым в марте 2014 года.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению.

Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.