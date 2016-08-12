Заявленный ФСБ "украинский диверсант" Панов заехал в Крым самостоятельно - разведка

Об этом сообщил представитель главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий в эфире «112 Украина».

«По предварительной информации, которая у нас есть, он (Панов – УНИАН) заехал на территорию Крыма самостоятельно на своем автотранспорте», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов» в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержании группы «диверсантов».

Как утверждают в российской спецслужбе, «одним из организаторов пресеченных терактов является Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины, которого также задержали и он дает показания».

Украинская полиция открыла уголовное производство по факту похищения гражданина Украины Панова.