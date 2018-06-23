Черновецкий предлагает готовиться к еще большим пробкам

Вчера движение в столице было парализовано. Транспортные заторы возникали не только в традиционо проблемных районах вроде Московской площади, моста Патона, или улицы Артема, но уже и на небольших улицах, где обычно машины появляются с периодичностью одна в полчаса.

- Я вчера добиралась из офиса, что на Кудрявском спуске, домой, на Курскую, три с половиной часа. В салоне маршрутки попахивало не то чем-то горелым, не то выхлопными газами, но народ не выходил, - делится с УНИАН киевлянка Оксана. - Все пассажиры были раздражены. Какой-то мужчина кричал по телефону на свою собеседницу: “Ты что глухая?! Я сижу сейчас в пробке, злой, как черт! Как я быстрее приеду домой?” На перекрестке улиц Артема и Глыбочицкой стоял регулировщик. Свисток едва не выскакивал у него изо рта , потому что машины ехали, не обращая внимания на указания его палочки. Второй регулировщик уже на Чорновола сказал водителю, чтобы он высаживал пассажиров, потому что на Севастопольской площади произошла какая-то авария. Люди в маршрутке стали возмущаться, отказывались выходить, потому что на улице было холодно и шел дождь.

Обычно в случаях тотального “пробкования”, столичные жители пользуются наиболее удобным и быстрым общественным транспортом – метро. Но вчера киевская подземка не справлялась с такими потоками пассажиров и в ней тоже появились пробки, правда “живые”.

- Я 20 минут переходила вчера с “Золотых ворот” на “Театральную”, - жалуется киевлянка Анна. - Меня просто человеческим потоком вынесли на эскалатор, так же понесли к вагону и впихнули туда.

Вчера по всей Украине было зафиксировано около 1100 дорожно-транспортных происшествий, из них по Киеву - почти 400, - рассказывает УНИАН начальник отдела связей с общественностью Киевского управления ГАИ Евгений Кравец. - Это своеобразный рекорд для столицы.

По словам Евгения Анатольевича, еще несколько лет назад по Киеву в день фиксировалось 100 аварий. 150 – это было исключение. А сегодня средняя цифра ДТП в столице – 300. В геометрической прогрессии увеличивается и количество автотранспорта: еще в начале года было зарегистрировано немногим больше 800 тысяч, сегодня – более миллиона. Кроме этого, по дорогам столицы курсирует еще приблизительно с полмиллиона гостевых (транзитных) машин.

А еще ГАИ обвиняет погоду.

- Мировая практика показывает, что из-за ненастья - дождь или снег - дорожное движение осложняется, замедляется в среднем на 30% и растет риск ДТП, - отмечает Кравец.

В ГАИ заверяют, что для работы “на улице” привлекают как можно больше сотрудников, даже кабинетных служащих. В первую очередь, для того, чтобы как можно быстрее прибыть на место ДТП и оформить аварию. Кстати, столичные инспекторы ГАИ уже применяют новую технику, в частности электронные линейки, которые позволяют за несколько секунд сделать замеры и таким образом ускорить оформление ДТП.

В управлении ГАИ также замечают, что водители сам часто нарушают правила дорожного движения и таким образом провоцируют аварии. Основными причинами возникновения заторовых ситуаций называют нарушение правил проезда перекрестков, парковки в неразрешенных местах, а также ремонтные работы на проезжей части (в данный момент такие работы ведутся на более чем 30 улицах, в том числе на ул. Артема, Московском проспекте, Билычанском путепроводе) .

Столичная власть заверяет, что о существовании проблемы знает и принимает необходимые меры.

- Мы активно строим дорожно-транспортную инфраструктуру. Сейчас - Московскую площадь, уже начали строить съезд с Дарницкого моста. Все развязки строятся своевременно. Просто машины слишком быстро покупают, - рассказывает УНИАН заместитель председателя КМДА Денис Басс. - В городе уже миллион автомобилей и постоянно регистрируются новые. Потому нам придется ограничить въезд авто в город. Будем учитывать опыт того же Лондона и Парижа, где введены такие ограничения.

На контраргумент, что въезд грузовиков ограничили, а пробки как были, так и остались, Басс отвечает:

- Если бы мы сейчас еще впустили грузовики, проехать было бы вообще невозможно. Тем, что грузовые машины не въезжают в часы пик, мы минимум на четверть снизили нагрузку на дороги. Во-первых, грузовики ездят медленно, во-вторых, они замусоривают атмосферу вредными веществами и важнее всего – из-за них возникает большое количество ДТП. Они чаще всего не знают городских дорог и стоят в пробках.

А вот столичный градоначальник смотрит на ситуацию с заторами на дорогах оптимистично.

- Это еще не те заторы, которые ожидают Киев. У нас они минимальны по сравнению с большими европейскими городами, - заявляет мэр Киева Леонид Черновецкий. - Конечно, борьба с пробками будет происходить постоянно. Мы будем ограничивать въезд автомобилей. Сначала - в центральную часть, впоследствии транзит. Но Кабинет министров должен построить окружную дорогу, и не одну, а несколько. Цена вопроса, если это одна дорога – приблизительно 10 млрд. грн. Где он возьмет эти деньги, мне трудно представить, потому что Кабмин - сегодня неэффективная структура.

Анна Ященко