В деле об убийстве Шеремета есть новое видео - СМИ

16:11, 09 августа 2016
Общество
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В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета появилось новое видео людей, которые закладывали взрывчатку под машину.

УНИАН

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в МВД.

По словам собеседников, на видео можно увидеть лицо киллеров с нового ракурса.

Кроме того, следствие ждет результаты экспертизы ФБР относительно взрывного устройства, который был заложен в машину.

Также до сих пор следствие проводит допросы свидетелей.

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Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицирует его гибель как умышленное убийство. К расследованию убийства подключилось и ФБР США.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность.

Ранее в СМИ было обнародовано видео с моментом якобы закладки взрывчатки под автомобиль, в котором погиб Шеремет. Видео смонтировано из записей камер наблюдения возле дома, где жил журналист. На видео фигурируют два человека: мужчина и женщина.

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