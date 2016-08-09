В деле об убийстве Шеремета есть новое видео - СМИ
В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета появилось новое видео людей, которые закладывали взрывчатку под машину.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в МВД.
По словам собеседников, на видео можно увидеть лицо киллеров с нового ракурса.
Кроме того, следствие ждет результаты экспертизы ФБР относительно взрывного устройства, который был заложен в машину.
Также до сих пор следствие проводит допросы свидетелей.
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Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицирует его гибель как умышленное убийство. К расследованию убийства подключилось и ФБР США.
Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность.
Ранее в СМИ было обнародовано видео с моментом якобы закладки взрывчатки под автомобиль, в котором погиб Шеремет. Видео смонтировано из записей камер наблюдения возле дома, где жил журналист. На видео фигурируют два человека: мужчина и женщина.