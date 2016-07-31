В Затоке установят мемориальный знак жертвам крушения "Иволги"
Родственники погибших на затонувшем катере "Иволга" установят мемориальный знак на причале Затоки.
Родственники погибших на затонувшем под Одессой катере "Иволга" установят мемориальный знак просто на причале Затоки. Пока же продолжаются заседания по делу о нарушении правил безопасности, что привело к гибели 22 человек, говорится в сюжете ТСН.ua.
"В прошлом году 17 октября прогулочная "Иволга" вышла в море в шторм и со значительным перегрузом. На обратном пути катер перевернулся. Истцы – родственники погибших и пострадавшие – жалуются на проволочки в деле и винят в этом капитана катера, который набрал слишком много пассажиров и не провел инструктажа, как вести себя в чрезвычайных условиях", - говорится в сообщении.
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На скамье подсудимых сейчас – лишь капитан "Иволги". Хотя, по мнению потерпевших, виновных в трагедии на самом деле больше. Среди них и владелец компании, которой принадлежал катер, и многочисленные контрольные организации, которые могли бы предотвратить трагедию, если бы не закрывали глаза на нарушения.
Как сообщал УНИАН, 17 октября 2015 года в Черном море, в районе поселка Затока Одесской области перевернулся катер "Иволга", на борту которого находилось около 40 человек, 20 из которых погибли. В частности, часть тел обнаружили уже потом в Днестровском лимане, куда их занесло течением.
Само судно было поднято на поверхность и арестован решением суда.