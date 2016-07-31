В Затоке установят мемориальный знак жертвам крушения "Иволги"

Родственники погибших на затонувшем под Одессой катере "Иволга" установят мемориальный знак просто на причале Затоки. Пока же продолжаются заседания по делу о нарушении правил безопасности, что привело к гибели 22 человек, говорится в сюжете ТСН.ua.

"В прошлом году 17 октября прогулочная "Иволга" вышла в море в шторм и со значительным перегрузом. На обратном пути катер перевернулся. Истцы – родственники погибших и пострадавшие – жалуются на проволочки в деле и винят в этом капитана катера, который набрал слишком много пассажиров и не провел инструктажа, как вести себя в чрезвычайных условиях", - говорится в сообщении.

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На скамье подсудимых сейчас – лишь капитан "Иволги". Хотя, по мнению потерпевших, виновных в трагедии на самом деле больше. Среди них и владелец компании, которой принадлежал катер, и многочисленные контрольные организации, которые могли бы предотвратить трагедию, если бы не закрывали глаза на нарушения.

Как сообщал УНИАН, 17 октября 2015 года в Черном море, в районе поселка Затока Одесской области перевернулся катер "Иволга", на борту которого находилось около 40 человек, 20 из которых погибли. В частности, часть тел обнаружили уже потом в Днестровском лимане, куда их занесло течением.

Само судно было поднято на поверхность и арестован решением суда.