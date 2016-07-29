Российский посол при ОБСЕ предлагает создать склады для вооружений обеих сторон на Донбассе

Как сообщили УНИАН в МИД РФ, об этом он сказал в ходе выступления на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

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«Шагом на пути к нормализации должна стать разработка военных и политических мер укрепления доверия и безопасности. С военной точки зрения такой мерой может стать размещение в демилитаризованных зонах наблюдателей СММ ОБСЕ, отвод техники и вооружений к местам складирования и установление вокруг этих складов постов круглосуточного наблюдения СММ, разработка и введение в действие механизма рассмотрения каждой стороной инцидентов военного характера с обязательным привлечением виновных к ответственности», - сказал Лукашевич.

Как сообщал УНИАН, таким образом, российская сторона намерена легализовать тяжелое вооружение и военную технику, поставленную РФ российским боевикам на Донбасс. Предполагается, что после политического урегулирования эта военная техника будет передана так называемой «народной милиции». Украина требует вывода российской военной техники и вооружения обратно в РФ.

Россия на официальном уровне опровергает поставки оружия и военной техники на Донбасс. Президент РФ Владимир Путин объяснил, что в подобных конфликтах оружие всегда найдется.

«Откуда у них (боевиков - УНИАН) и бронетехника, и артиллерийские системы? В современном мире люди, которые ведут борьбу и которые считают эту борьбу справедливой для себя с их точки зрения, всегда найдут вооружение», - сказал Путин 17 ноября 2014 года в интервью немецкому каналу ARD.