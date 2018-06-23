Доллар уложил евро на лопатки?

Надо сказать, что многие весьма скептически отнеслись к прошлогодним прогнозам правительства США о восстановлении экономики этого государства в 2008 году и об укреплении доллара к евро. Напомним, в ноябре 2007 года вопросы о состоянии экономики США и судьбе быстро слабеющей американской валюты были одними из главных на встрече министров финансов 20 ведущих стран мира (G20) в Кейптауне. Министр финансов Соединенных Штатов Генри Полсон сообщил тогда: «Я считаю, что наша экономика продолжит рост, и ее основные долгосрочные преимущества отразятся на рынках».

В те же дни и американский президент Джордж Буш уверял мировую общественность, что сильная экономика Соединенных Штатов скоро сможет восстановить утраченные позиции национальной валюты.

Но сомнения оставались, и можно было до самого последнего времени услышать от различных экономических экспертов высказывания о неизбежности рецессии американской экономики. Теперь же подобные разговоры поутихли, особенно, после того, как недавно стал известен уточненный размер прироста валового внутреннего продукта США во II квартале сего года – 1,9%.

Ну и доллар в последние месяцы начал мощно отыгрывать у евро ранее утраченное. Еще совсем недавно – в июле - на мировом валютном рынке курс этой пары валют приближался к 1,6 долл./евро, к началу сентября он опустился до 1, 47 долл./евро, а сегодня (10 сентября) он колеблется возле отметки 1,41 долл./евро. То есть, евровалюта ослабела за этот период по отношению к доллару на 13%.

Таких стремительных темпов взлетов и падений у этой пары ведущих мировых валют не было никогда – с даты появления евро на белый свет. Напомним, при введении евро странами европейского Экономического и валютного союза (ЭВС) с 1 января 1999 года его курс к доллару был установлен на отметке 1 EUR = 1,1736 USD. Однако затем доллар стал непрерывно дорожать, а евро, соответственно, слабеть.

Уже к октябрю 2000 года евро достиг своего исторического минимума на отметке $0,8230 за евро. На протяжении 2001 года европейская валюта делала неоднократные попытки восстановиться, однако не смогла подняться выше отметки $0,96.

В январе 2002 года евро был введен в наличное обращение, и, можно сказать, что с этого момента начался почти регулярный рост европейской валюты. В июле того же года единая европейская валюта вновь достигла паритета с долларом, а к концу мая 2003 года курс евро к доллару приблизился к уровню 1,1736. Затем начались непродолжительные периоды понижения курса евро, но каждый раз европейская валюта отвоевывала утраченное и достигала новых высот.

В 2007 году также наблюдался почти неуклонный рост евровалюты, но с несколькими откатами назад. Первый резкий взлет евро произошел весной – по состоянию на 20 апреля его курс превысил отметку 1 EUR = 1,36 USD. Затем соотношение этой пары валют снизилось до 1,34 с «хвостиком».

Во второй раз сильное падение доллара имело место летом. Во второй декаде июля евро достиг очередного исторического максимума, добравшись до отметки в 1 EUR = 1,3834 USD. После этого доллар снова несколько усилился.

Затем последовало осеннее укрепление евровалюты: пиковое значение – 1,4675 долл./евро – было достигнуто 11 ноября прошлого года.

В январе-феврале 2008 года доллар поднял, было, немного голову, но потом началось быстрое и стабильное его падение – вплоть до июля. И теперь наблюдается практически непрерывное укрепление американской валюты.

Чего же стоит ожидать в поведении пары евродоллар на будущее? Оценки большинства финансовых аналитиков на этот счет сходны: потенциал падения евро к доллару на сегодняшний день еще не исчерпан. В 2009 году курс может опуститься еще ниже – до 1,30-1,35 доллара за евро. Некоторые эксперты называют еще более низкую планку – 1,2 долл./евро.

Что может означать для Украины такое поведение мировых валют? Большое значение данная курсовая динамика будет иметь для внешней торговли страны. Поскольку ослабление евро к доллару при неизменном курсе гривня-доллар означает укрепление гривни к евро. Следовательно, ухудшаются условия для отечественного экспорта в страны еврозоны, и, наоборот, появляется дополнительный стимул для наращивания импорта из Европы в Украину. Что приведет к еще большему росту негативного сальдо внешней торговли. Напомним, товарный импорт за первые 6 месяцев этого года вырос в 1,6 раза, экспорт – лишь на 40,7%, а отрицательное сальдо торговли товарами за данный период достигло 9,8 млрд. долл.

Следовательно, о влиянии существующего сейчас вектора в паре двух мировых валют на украинскую валюту можно сказать весьма просто: рост доллара к евро оказывает на гривню дополнительное девальвационное давление...

Юрий Глухов