Кернес рассказал об операции в Израиле: доставали осколок пули, его передадут следователям

Как заявил Кернес в комментарии Радио Свобода, операция, которую провели в израильском Тель-Авиве 15 июля, длилась 9 часов.

«Ее начали вечером, а под утро завершили. Был удален небольшой, но осколок пули. Ее вытащили из мягких тканей, но он был где-то примерно за два сантиметра от позвоночника. Также изъяли несколько остатков костей, которые были подроблены пулей, задевшей позвоночник. Кроме этого, врачи зашли в спинномозговой канал, почистили его полностью для прохождения спинномозговой жидкости. Также хирурги установили новую современную конструкцию, как будто каркас на позвоночник, чтобы укрепить сам позвоночник», – сообщил Кернес.

По словам мэра Харькова, такая операция, как убеждают его хирурги, позволит возобновить занятия спортом и остальные реабилитационные меры для возможного восстановления двигательной функции ног.

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«Хирурги сказали, что в целом у меня есть достаточные боли в ногах, которые позволяют думать о том, что у меня есть какая-то возможность пробивки импульсов для хождения, что у меня есть надежда на то, что я смогу вновь двигать ногами. У меня есть движение ног, но не такое сильное», – сказал Кернес.

Мэр Харькова заявляет, что послеоперационная реабилитация продлится до воскресенья, а 24 июля он собирается вернуться в Харьков. С 25 июля городской голова собирается приступить к работе.

Напомним, 18 июля заседание Киевского районного суда Полтавы по делу Кернеса не состоялось из-за проведения ему операции за рубежом. Кернес и двое его охранников (Виталий Блинников и Евгений Смицкий) подозреваются в похищении и избиении участников Евромайдана 25 января 2014 года.

28 апреля 2014 года неизвестный совершил покушение на жизнь Кернеса, тяжело ранив его из огнестрельного оружия в спину во время пробежки. С тех пор он передвигается на инвалидной коляске.