Святошинский райсуд начал подготовку к дистанционному допросу Януковича - судья

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Святошинского районного суда заявил председательствующий по делу экс-беркутовцев Сергей Дячук.

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По его словам, суд получил от Минюста сообщение, что запрос Святошинского райсуда о допросе в качестве свидетелей Януковича и Шуляка, которые сейчас находятся в России, соответствует нормам закона и передан в Минюст России.

Дячук добавил, что Святошинский райсуд уже принимает меры по техническому обеспечению проведения допросов Шуляка и Януковича.

Кроме того, на сегодняшнем заседании суд продолжил изучать результаты экспертиз, также к делу было приобщено видео с камер наблюдения здания Национального банка на улице Институтской, где видно, как с улицы Институтской «скорая помощь» забирала одного из обвиняемых Сергея Тамтуру в период времени между 11.15 и 13:00 20 февраля 2014 года.

Ранее Тамтура утверждал, что был ранен от разрыва гранаты, хотя документального подтверждения этого нет. Его госпитализировали в связи с болезнью общего характера, и это подтвердили врачи скорой.

Как сообщал УНИАН, Святошинский райсуд Киева рассматривает дело в отношении пяти экс-бойцов спецподразделения МВД «Беркут». В частности, Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуру и Олега Янишевского обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года.

12 мая Святошинский райсуд решил допросить в режиме видеосвязи Януковича в качестве свидетеля по этому делу.

Также защитники экс-«беркутовцев» настаивали на допросе в режиме видеосвязи экс-командующего внутренними войсками Шуляка.

23 июня в Министерстве юстиции сообщили, что направили в Минюст России запрос о проведении допроса Януковича и Шуляка в режиме видеоконференции в качестве свидетелей по делу против экс-бойцов "Беркута".

В частности, как заявил тогда заместитель министра юстиции по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов, «отправляем в Минюст РФ запрос Святошинского суда о проведении допроса Януковича и Шуляка в режиме видеоконференции в качестве свидетелей по делу о расстреле Майдана Беркутом 20 февраля 2014 года».