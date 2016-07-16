Правительство Украины не будет вводить ограничений на авиаперелеты в Турцию - источник

Об этом сообщил УНИАН источник в Кабинете министров.

"Нет, ограничений не будет", - отметил собеседник агентства.

Позже министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил на своей странице в Facebook, что ограничений на перелеты в Турцию нет, а аэропорты Анталии и Стамбула работают в штатном режиме.

“Мы постоянно мониторим ситуацию с нашими гражданами в этой стране. В министерстве создана рабочая группа во главе с Юрием Лавренюком (заместителем министра - УНИАН). Ограничений на перелеты в/из Турции нет. Аэропорты Антальи и Стамбула работают в штатном режиме”, - сообщил министр.

В то же время Омелян рекомендовал гражданам временно воздержаться от поездок в Турцию.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 июля в Турции была совершена попытка военного переворота. В стране ввели военное положение и комендантский час.

Впоследствии премьер-министр страны Бинали Йылдырым заявил, что служба безопасности Турции взяла ситуацию под контроль.

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В настоящее время большинство организаторов мятежа задержаны. В частности, по последним данным премьер-министра Турции, задержаны более 2800 человек за причастность к попытке госпереворота в стране. Аресты продолжаются.

Также, по словам премьера Турции, в результате мятежа был убит 161 человек, около 1440 получили ранения.

МИД Украины призвал украинцев воздержаться от поездок в Турцию до нормализации ситуации в этой стране.

Президент Украины Петр Порошенко поручил силовым структурам усилить контроль в аэропортах и на южных границах Украины в связи с попыткой военного переворота в Турции.