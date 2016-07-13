Скандальный "доктор Пи" вышел из СИЗО и начал гипнотизировать животных (видео)
Андрей Слюсарчук демонстрировал гипноз на животных детям из зоны АТО.
После освобождения из Львовского СИЗО скандально известный "доктор Пи" Андрей Слюсарчук продолжает демонстрировать гипноз. Видеозапись выступления 12 июля под Киевом в лагере для детей из зоны АТО Слюсарчук предоставил ТСН.
Читайте такжеЭкспансия Pokémon Go: музей Холокоста в США просит посетителей не ловить виртуальных монстров
"Сейчас я демонстрирую гипноз животных. Сейчас кролик находится в гипнотическом состоянии, то есть каталепсии. В таком состоянии животное можно оперировать. Животное обездвижено и находится в бессознательном состоянии", - говорит Слюсарчук.
После перфоманса "доктор Пи" вернул кролика в нормальное состояние.
Журналистам "доктор" рассказал, что на видео попала лишь часть его представления. "Там был не только кролик. Там была большая собака – лайка. Там были крысы, немного людей", - утверждает "доктор".
Как сообщал УНИАН, Слюсарчук отбывал наказание в Полицкой исправительной колонии на Ривненщине. В середине июня его этапировали в предыдущее место заключения во Львовское учреждение исполнения наказаний №18 (львовское СИЗО). 24 июня решением суда Слюсарчука освободили из СИЗО.
8 апреля 2015 года Апелляционный суд Львовской области отклонил ходатайство адвокатов Слюсарчука о смягчении приговора. Однако, 28 января 2016 г. Владимирецкий районный суд Ровенской области сократил срок заключения Слюсарчуку по "закону Савченко". Следовательно, ему оставалось провести за решеткой еще 1,5 года с правом на условно-досрочное освобождение. Слюсарчук должен был выйти на свободу 20 июня 2016 года.
24 марта 2016 г. Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, рассмотрев кассационные жалобы Слюсарчука и его защитников, постановил отменить решение Апелляционного суда Львовской области и назначить новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.
Справка УНИАН. 14 февраля 2014 года приговором Сиховского райсуда Львова Андрей Слюсарчук, известный как «Доктор Пи», был приговорен за мошенничество к 8 годам лишения свободы.
За несколько лет до того в СМИ появилась серия публикаций о феноменальных способностях Слюсарчука, который воспроизводил по памяти большие объемы информации, в частности, 30 млн цифр в числе «Пи» после запятой. Он также, назвавшись нейрохирургом, лечил больных людей.
Однако выяснилось, что Слюсарчук – самозванец. Он обвинен в использовании поддельных документов, осуществлении незаконной врачебной деятельности, связанной с причинением потерпевшим тяжких телесных повреждений и убийством по неосторожности двух больных, а также завладении путем обмана и злоупотребления доверием чужим имуществом.