Скандальный "доктор Пи" вышел из СИЗО и начал гипнотизировать животных (видео)

После освобождения из Львовского СИЗО скандально известный "доктор Пи" Андрей Слюсарчук продолжает демонстрировать гипноз. Видеозапись выступления 12 июля под Киевом в лагере для детей из зоны АТО Слюсарчук предоставил ТСН.

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"Сейчас я демонстрирую гипноз животных. Сейчас кролик находится в гипнотическом состоянии, то есть каталепсии. В таком состоянии животное можно оперировать. Животное обездвижено и находится в бессознательном состоянии", - говорит Слюсарчук.

После перфоманса "доктор Пи" вернул кролика в нормальное состояние.

Журналистам "доктор" рассказал, что на видео попала лишь часть его представления. "Там был не только кролик. Там была большая собака – лайка. Там были крысы, немного людей", - утверждает "доктор".

Как сообщал УНИАН, Слюсарчук отбывал наказание в Полицкой исправительной колонии на Ривненщине. В середине июня его этапировали в предыдущее место заключения во Львовское учреждение исполнения наказаний №18 (львовское СИЗО). 24 июня решением суда Слюсарчука освободили из СИЗО.

8 апреля 2015 года Апелляционный суд Львовской области отклонил ходатайство адвокатов Слюсарчука о смягчении приговора. Однако, 28 января 2016 г. Владимирецкий районный суд Ровенской области сократил срок заключения Слюсарчуку по "закону Савченко". Следовательно, ему оставалось провести за решеткой еще 1,5 года с правом на условно-досрочное освобождение. Слюсарчук должен был выйти на свободу 20 июня 2016 года.

24 марта 2016 г. Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, рассмотрев кассационные жалобы Слюсарчука и его защитников, постановил отменить решение Апелляционного суда Львовской области и назначить новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

Справка УНИАН. 14 февраля 2014 года приговором Сиховского райсуда Львова Андрей Слюсарчук, известный как «Доктор Пи», был приговорен за мошенничество к 8 годам лишения свободы.

За несколько лет до того в СМИ появилась серия публикаций о феноменальных способностях Слюсарчука, который воспроизводил по памяти большие объемы информации, в частности, 30 млн цифр в числе «Пи» после запятой. Он также, назвавшись нейрохирургом, лечил больных людей.

Однако выяснилось, что Слюсарчук – самозванец. Он обвинен в использовании поддельных документов, осуществлении незаконной врачебной деятельности, связанной с причинением потерпевшим тяжких телесных повреждений и убийством по неосторожности двух больных, а также завладении путем обмана и злоупотребления доверием чужим имуществом.