Во Львове хотят переименовать улицу Чайковского в Василия Слипака

На сайте Львовского городского совета зарегистрировано петицию о переименовании улицы Чайковского в улицу Василия Слипака, сообщает Zaxid.net.

"Для надлежащего чествования памяти новейшего Украинского Героя, бойца российско-украинской войны, оперного певца с мировым именем, львовянина Василия Слипака, который трагически погиб 29 июня, вблизи населенного пункта Луганское Донецкой области от пули российского снайпера предлагается: Изменить название улицы Чайковского (российский композитор с украинскими корнями) на улицу Героя Украины Василия Слипака", - говорится в тексте петиции.

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Напомним, что на улице Чайковсього расположена львовская филармония.

Также на сайте президента зарегистрировано петицию о присуждении Слепцы звание "Герой Украины". Авторы другой петиции предлагают переименовать Донецке консерваторю им. Сергея Прокофьева в Василия Слипака.

Отметим, что воспитанник Львовской хоровой капеллы "Дударик" Василий Слипак окончил Львовскую консерваторию (сейчас - Музыкальная академия им. М. Лысенко) в 1997 году. Он был приглашен в Парижскую оперу после завершения обучения.

Василий Слипак прошел в финал в результате двухэтапного конкурса, который проходил в Будапеште, Лос-Анжелесе, Нью-Йорке и Париже.

Василий Слипак ушел добровольцем на Донбассе и воевал в составе 7-го отдельного батальона ДУК.

Василий Слипак похоронен на Лычаковском кладбище во Львове.