В МИД уточнили количество украинцев, пострадавших в результате теракта в Стамбуле

Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины, ссылаясь на уточненные данные Генконсульства Украины в Стамбуле.

"Одна гражданка погибла в госпитале от полученных ранений, трое других граждан (одна женщина и двое мужчин) находятся в больницах г. Стамбула с ранениями различной степени тяжести. Их жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что пострадавших в больнице посетил консул Украины в Стамбуле.

Напомним, в результате теракта в международном аэропорту "Ататюрк" в турецком Стамбуле, по последним данным, 41 человек погиб, 239 пострадали. В МИД Украины сообщили, что среди погибших есть украинка.

Атаки совершили трое смертников, рассказал губернатор Стамбула Васип Шахин. Власть отмечает, что большинство погибших являются гражданами Турции, однако среди них было 13 иностранцев.

Ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство".