Черновецкий: все, что я делаю и говорю, – мудро

Cегодня мэр Киева презентовал свою первую книгу под названием «Исповедь Мэра».

Я имела возможность прочитать ее сразу, как только она вышла, а это было еще перед досрочными выборами в столице. Мне тогда было неловко за Леонида Михайловича, потому что он эту предвыборную брошюру – ее иначе и назвать тяжело – еще тогда называл “книжкой”, да еще и посвятил своей маме.

В этой книжке от силы десять страниц авторского текста. Остальное занимают фотографии и краткие комментарии известных политиков о самом Черновецком. Всего в брошюре 95 страниц. Леонид Михайлович не напрягал свою фантазию, не вызывал музу, он просто написал свою биографию. Есть также краткие размышления о том, что вроде бы он когда-то не знал, для чего вступал в вуз или предпринимал какой-то иной шаг. А затем наконец понял: всю свою жизнь он стремился помогать людям.

Теперь «Исповедь Мэра» у твердом переплете, и страницы из бумаги покачественнее, но наполнение не изменилось.

Презентация произвела немалый ажиотаж, люди покупали книжки, ценой 10 гривен. И толкаясь, передавая через третьи руки, пытались получить автограф писателя.

– Для маленького сыночка Владислава, он всегда на вас смотрит по телевизору, подпишите пожалуйста! – просит человек.

– Я из Святошинской райгосадминистрации, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Василий Гуменный. Леонид Михайлович, на выборах я всегда был за вас, – просовывает книжку с серьезным выражением лица человек.

– А чего так?

– Ну, в Святошинской администрации есть тоже ваши... Леонид Михайлович, это будет моя настольная книга.

– Да не шутите, – лениво, однако с заметным удовольствием отвечает мэр. – Это еще не книга, это только начало. Книга будет позже.

После нескольких автографов эта процедура начала надоедать писателю, да еще и духота в помещении донимала.

– Может, будем заканчиваать? Потому что духота такая, ё-моё! – жаловался автор.

– Подпишите, пожалуйста, для библиотеки «Молодая гвардия».

– Я подпишу для вас лично, библиотека и так получит.

– Як чувствуете себя в роли писателя? – поинтересовалась я.

– Классно!

Книжки передают и передают.

– Вот здесь просят подписать “с любовью”. Одна – для Ларисы, вторая – Марии.

Я не пожалела десятки и тоже купила.

Прошу и мне подписать. Что говорит, то и пишет:

– "Ксении, симпатичной девушке. От автора. 20.08.08". (Подпись).

Читатели кладут перед Черновецким книжки, и писателю ничего больше не остается, как их подписывать, рубашка на нем уже вся взмокла, но Леонид Михайлович удовлетворяет желания почитателей его творчества.

– И охота вам такое покупать? – с некоторым ехидством, словно между прочим, спрашивает у одной дамочки.

– Ничего себе, как это «охота»? Это эпоха, история.

– Вот правда, я – живая история.

– А можно для Елены Леонидовны – динамично развивающейся личности?

І динамично развивающимся личностям писатель тоже подписывает... Но наконец не выдержал.

– Все! У меня больше нет сил.

Дальше мэр ставит только автографы, уже никаких «с любовью». Но это тоже длится недолго, его помощник деликатно выпроваживает читателей, мол, не нужно эксплуатировать человеческую энергию

– Мы не можем удовлетворить всех желающих сейчас, поэтому будет еще одна полноценная презентация книжки.

Мэру пододвигают бумагу с выступлением:

– Это скромное начало рассказа моей жизни. Это лишь предисловие книжки, которую я пишу постоянно, она полностью сложилась в моем сознании. Вообще я очень писучий. Должен сказать, я кандидат наук и защищался в то время, когда за деньги диссертации не продавались. Это был 84-й год. Я очень успешно защитился. Кроме того, я как следователь написал много обвинительных приговоров, вообще я отличник вуза и писать мне очень нравится.

В этой книжке каждое слово написано мной и прошло через мое сердце. Это чистая правда. Если вы когда-либо читаете мои статьи, то имейте в виду, что я никогда, никому не позволяю ни одного своего слова вставлять. Считаю, что мне удается подбирать слова, которые при определенных обстоятельствах начинают гореть не только в моей душе, но и в душе каждого.

Скоро будет продолжение этой книжки, потому что история становления Украины проходила на моих глазах. В 90-х годах я ушел с престижной должности – заместителя проректора госуниверситета, где я тоже писал. И в сорок лет я начал создавать предприятия назло чиновникам, которые не давали работать предпринимателям. Я поднимал заводы, создал мощнейший сегодня банк в Украине, который я продал, и теперь абсолютно свободен от бизнеса.

Скажу честно, меня бизнес никогда не интересовал, это был лишь вызов тогдашнему обществу. Меня всегда интересовало общение с людьми, политика, политики. Я хорошо разбираюсь в людях, надеюсь, я смогу это вам продемонстрировать с началом этой скромной книжки.

Надеюсь, что мою книжку будут читать и она всем будет нравиться, независимо от того, нравится ли моя скромная персона или нет.

Теперь скажу вот что. В Киеве продолжает активно работать сеть 130 публичных библиотек. Их ежегодная посещаемость – 600 тысяч человек. Киевляне - самые читающие люди в Украине и внимательно следят за всеми книжными новинками. Власти города очень ответственно относятся к развитию сети библиотек. У меня очень хорошо получается зарабатывать деньги для бюджета. Я считаю, что в долгу перед библиотеками, книгоиздателями, и нам пора уже этот долг с удовольствием отдавать.

Мэр медленно читал о перспективах киевских библиотек, порой было видно, что сам удивлялся прочитанному.

– Я буду помогать библиотекам. И мой приход сегодня на книжную выставку вызван не столько тем, чтобы вы получили мой автограф, а чтобы просто показать издателям, что киевский городской председатель осознает ситуацию в библиотечном деле. Еще раз напоминаю, это даже не книжка, а просто предисловие – чтобы заинтересовать читателя. И если она хорошо будет продаваться – а я принципиально не хотел ее раздавать, поскольку это не предвыборная литература, – я сяду и за пару дней напишу следующую книжку. Потому что она в голове давно выстроилась в логическую цепь разных воспоминаний, событий. Конечно, это все субъективно, потому что объективный только Господь Бог.

Как известно, сегодня господина Черновецкого Президент Украины наградил орденом Ярослава Мудрого. Журналисты поинтересовались у него, за какие, по его мнению, заслуги.

– Я только что из отпуска, – ответил он, – поэтому не до конца понимаю, что меня впереди ждет, но скажу вам так: ордена и медали рано или поздно своих находят. Я до сих пор по количеству законопроектов самый плодовитый законодатель за всю историю Украины. Потому что некоторые спорили, что-то говорили, а я писал, писал законы, очень важные для украинского общества. Так что награда мне дана заслуженно. Кроме того, я честно провел избирательную кампанию. А это не только слова и результат, а также определенная идеология, свойственная лишь Киевской госадминистрации и команде киевского городского председателя. Ни в одном уголке Украины таких процессов не происходит. Мне нравится то, что меня наградили. Я благодарен Виктору Андреевичу. Я его знаю 20 лет, он очень симпатичный, даже красивый мужчина, добрый, искренний. Это все, что я могу сказать. Орден для меня означает, что я работаю в правильном направлении.

– А какой ваш самый мудрый поступок, ведь орден Ярослава Мудрого дают за мудрые поступки?

– Все, что я делаю и говорю, – мудро. Я смотрю в ваши глаза и вижу, что вы в восторге от того, что я говорю. Ну правда же? Все меня слушают. Я – новая идеология! Ну потому что, кто еще такое скажет?!

Мэру поставили вопрос о книжном магазине «Знание», который все еще хотят выселить. Мэр не удержался:

– Продажа книг – это бизнес, и для того, чтобы предприниматель чувствовал себя хорошо, он должен иметь предпринимательский ум и много энергии. Притворяться сиротой при таком бизнесе – несерьезно. Я завтра приду в ваш магазин, и вы будете иметь сеть по всему Киеву. А пока это вполне убогий книжный магазин. Однако я вас (книжный магазин) поддерживаю.

– А что сами читаете?

– Каждый день я читаю Библию. Читаю я ее девять лет, каждый день перед сном. Я воспитывался в семье профессора-театрала, благодаря ему к 14 годам я перечел всё, что только можно. И когда я перечел всё, читаю только Библию.