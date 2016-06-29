Посольство Украины рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Стамбул

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Турции в "Tвиттере". "Учитывая теракт 28 июня 2016 года в аэропорту Стамбула, настоятельно рекомендуем гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Стамбул", - говорится в сообщении.

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Ранее в департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины сообщили, что среди жертв теракта в Стамбуле есть украинка.

По последним данным, количество погибших составляет минимум 36 человек, еще 147 - пострадали. Среди раненых также есть гражданин Украины. В настоящее время тела 27 погибших опознаны, 13 из них переданы родственникам. Информация о 180 пострадавших, ранее распространявшаяся турецкими СМИ, не подтвердилась.

Атаки на аэропорт совершили трое смертников. Ответственность за это нападение пока никто на себя не взял.