Минобороны открыло "горячую линию" для жалоб на некачественную форму и обувь

Об этом сообщил начальник Центра развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко, передает Mignews.

"В связи с заявлениями о том, что форма некачественная, в войсках была создана рабочая группа и открыта горячая линия, также есть страница в Facebook и электронный адрес, куда желающие могут подать свои замечания. Каждое обращение будет проверено и будет дан ответ", - сообщил он на брифинге в понедельник в Киеве.

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Предложения и жалобы по вопросам обеспечения военнослужащих ВСУ форменной одеждой можно присылать на электронный адрес dm@ofis-reform.org.ua или сообщить на «горячую линию»: (044) 454-45-20,233-20.

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Марченко заявил, что в настоящее время все военнослужащие ВСУ уже обеспечены зимней формой. В свою очередь начальник управления прессы и коммуникации Министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк сообщила, что "телефон горячей" линии обнародован на сайте ведомства и уже поступают звонки.

Как сообщал УНИАН, министр обороны Украины Степан Полторак, 1 октября, заявил, что в этом году на 100% создан запас зимней одежды для военнослужащих.

По его словам, военные перейдут на зимнюю форму одежды 15 октября.

Прошлой зимой сообщалось о проблемах с обеспечением зимней формы ВСУ.