На Луганщине боевик "ЛНР" получил 2 года тюрьмы

Как сообщает прокуратура Луганской области, приговором Лисичанского городского суда житель Попаснянского района приговорен к двум годам лишения свободы за участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования, действующего на территории области (ч. 1 ст. 260 УК Украины).

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Досудебным расследованием установлено, что в июле 2014 года обвиняемый добровольно вошел в состав не предусмотренного законом вооруженного формирования, действующего на территории Перевальского района.

В течение июля-сентября 2014 года, принимая активное участие в деятельности указанного незаконного вооруженного формирования, обвиняемый нес службу на блокпосту на автодороге Алчевск - Луганск, осуществлял его охрану, проверял документы и транспортные средства, выполнял хозяйственные работы, связанные с обслуживанием и обеспечением деятельности данного блокпоста.

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