В Украину летит самолет, который забирал российских ГРУшников в ходе обмена на Савченко - СМИ
13:24, 14 июня 2016Общество
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Спецборт авиакомпании "Россия" RSD84 вылетел из аэропорта "Внуково" и направляется в сторону Украины.
В Украину летит самолет, который забирал российских ГРУшников в ходе обмена Савченко / marino4kamarina.livejournal.com
Об этом свидетельствуют данные сайта Flightradar24, сообщает телеканал 112.ua.
Отмечается, что этот борт 25 мая забирал из Украины российских «ГРУшников» Александра Александрова и Евгения Ерофеева, которых обменяли на украинскую летчицу Надежду Савченко.
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Как сообщал УНИАН, по данным источника, в аэропорту "Внувово-2" ожидают самолет Нацгвардии Украины, который должен забрать на Родину незаконно осужденных в РФ украинцев Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева.
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