В Украину летит самолет, который забирал российских ГРУшников в ходе обмена на Савченко - СМИ

Об этом свидетельствуют данные сайта Flightradar24, сообщает телеканал 112.ua.

Отмечается, что этот борт 25 мая забирал из Украины российских «ГРУшников» Александра Александрова и Евгения Ерофеева, которых обменяли на украинскую летчицу Надежду Савченко.

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Как сообщал УНИАН, по данным источника, в аэропорту "Внувово-2" ожидают самолет Нацгвардии Украины, который должен забрать на Родину незаконно осужденных в РФ украинцев Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева.