Спасатели рассказали, какие работы проводятся сейчас на свалке под Львовом

Об этом заявил начальник пресс-службы ГУ ГСЧС во Львовской области Виталий Туровцев, передает 112 Украина.

"Сейчас на Грибовичской свалке проводятся работы. У нас работают две группы. Одна группа проводит мониторинг склона горы, чтобы не допустить повторных возгораний. Другая группа занимается поиском пропавшего эколога. В ночное время поиски прекращаются, в светлое время суток – восстанавливаются", - отметил он.

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Туровцев сообщил, что у ГСЧС есть небольшое количество информации относительно пропавшего эколога. "У нас мало информации об экологе, только показания сотрудников, которые видели его в последний раз на вершине склона, он спускался к плотине. Там продолжаются поиски", - уточнил он.

Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке возле Львова вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел оползень мусора, под который попали трое спасателей и эколог Львовского коммунального предприятия "Збиранка".

31 мая трех спасателей нашли мертвыми. Тело коммунальщика до сих пор не нашли. 7 июня на свалке снова возник пожар, было несколько очагов горения и тления. 10 июня пожар был ликвидирован.