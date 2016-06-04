Кличко о смерти Мухаммеда Али: с ним ушла целая эпоха в спорте

«Ушел из жизни Мухаммед Али, а с ним ушла целая эпоха в спорте, эпоха в боксе. Вряд ли можно найти человека, который сделал бы больше для популяризации этого вида спорта. Вряд ли можно найти человека, которого бы следовали десятки и сотни миллионов мальчишек по всему миру, пытаясь стать такими же, как Мухаммед Али», - цитирует Кличко пресс-служба КГГА.

Читайте такжеЖизнь и смерть легенды мирового бокса: биография Мохаммеда Али в фактах и фото

Он подчеркнул, что благодарен судьбе за то, что получил возможность быть знакомым с Али, неоднократно видеться и общаться с ним.

«Несмотря на легендарность и значимость личности, он был простым в общении человеком - приятным, теплым и открытым. Я благодарен судьбе, за то, что дала мне возможность обладать тем самым титулом, которым некогда обладал большой Али», - подчеркнул Кличко.

«Выражаю соболезнования близким, родственникам и всем поклонникам в связи с этой огромной потерей. Но, Мухаммед Али продолжает жить в наших сердцах. И будет жить настолько долго, насколько долго мы его будем помнить», - подытожил политик и спортсмен.

Как сообщал УНИАН, сегодня в возрасте 74 лет скончался легенда мирового бокса Мохаммед Али.

Он умер в больнице в Фениксе, штат Аризона, куда был доставлен два дня назад с респираторным заболеванием. Этому предшествовали более чем 30 лет борьбы с болезнью Паркинсона.

Али был единственным боксером, который трижды выигрывал титул чемпиона мира в тяжелом весе. За свою почти 20-летнюю спортивную карьеру он победил в 56 поединках, 37 из которых закончились нокаутом.