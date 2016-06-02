В Харькове "Азов" и ПС блокировали здание, где должен был пройти форум партии экс-министра Клименко

Как передает корреспондент УНИАН, форум должен был начаться в 15:30 в здании торгового центра “Сан Сити”, что на Московском проспекте.

Читайте такжеВ Харькове задержали коммунистку, "заминировавшую" 6 станций метро из-за несогласия с их переименованием

Около 15:00 входы в здание заблокировали около 100 активистов гражданского корпуса полка “Азов” и “Правого сектора”. Люди держали национальные флаги, символику “Правого сектора”, а также плакаты с надписями: “ Ригівське минуле не приховати ”, “Клименко, не тягни війну в Харків”, “Геть ригівський шабаш”, “Не бажаємо міняти одну гниду на іншу”, “Клименко, не перефарбовуйся, твій дім - тюрма”.

Активисты отметили, что готовы блокировать все входы в конференц-зал, чтобы не допустить проведения форума.

В то же время перед двумя входами в здание в несколько шеренг выстроились более 60 сотрудников полиции.

Около 15:05 сотрудники полиции, которые руководили охраной общественного порядка на месте, сообщили, что на службу “102” поступила информация о наличии взрывчатки в здании.

После этого активисты и сотрудники полиции отошли от входов в здание. Тротуар вблизи огородили лентой.

Сейчас на место прибыли взрывотехники и кинологи. Из здания вышло около 50 человек - преимущественно молодые люди, которые успели пройти в конференц-зал, где должен был состояться форум партии “Успешная страна”.

Справка УНИАН. Политическая партия “Успешная страна” зарегистрирована 26 июля 2011 г. 12 декабря 2015 года на 8-м внеочередном съезде был избран новый председатель партии Марина Дедушева, а также Почетный председатель партии - Александр Клименко.

Клименко - экс-министр доходов и сборов Украины (24 декабря 2012 — 27 февраля 2014 года). Во время событий Революции Достоинства, в конце февраля 2014 года, он вместе с семьей бежал из Украины. Скрывается и не называет место своего пребывания. Клименко сообщено о подозрении по двум уголовных производствам: подозревается в незаконном возмещении НДС в 2012-2013 годах, причинившем государству ущерб в размере 3 млрд грн, а также в создании "программных предприятий" для отмывания денег.